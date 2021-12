José Decurnex sobre cánticos de Ruglio y jugadores contra Nacional: "Es lamentable"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Decurnex, presidente saliente tricolor, se refirió este sábado durante las elecciones a las imágenes que se filtraron del festejo de Peñarol campeón donde se observó a su par Ignacio Ruglio y algunos futbolistas aurinegros cantando contra Nacional.

"Es lamentable. El presidente de Peñarol ha tomado una actitud que me parece que es belicosa, que no tiene nada que ver, totalmente desubicada", expresó en diálogo con radio 1010 AM.

"Lo lamento mucho por el fútbol uruguayo. Como siempre digo: Nacional es distinto, actúa de otra manera, tiene valores, tiene institucionalidad y tiene cosas muy profundas que crearon al primer club criollo de América. Actuamos diferente. Son hechos que tenemos que deplorar", agregó.



Todos los integrantes del plantel aurinegro y la dirigencia, con sus respectivas familias, asistieron en la noche del viernes a un festejo íntimo que se realizó en el Campeón del Siglo por la obtención del Campeonato Uruguayo.



Peñarol, y también algunos futbolistas en particular, compartieron imágenes del festejo en sus cuentas de redes sociales. Allí se filtraron imágenes de los protagonistas al ritmo de canciones de la tribuna que hacen referencia a conocidos hechos de violencia.