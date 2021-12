La fiesta íntima de Peñarol campeón: Larriera cantando, Kagelmacher en la percusión y el baile del Mota Gargano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol celebró anoche en las instalaciones del Estadio Campeón del Siglo la obtención del título de campeón uruguayo que abrochó el martes pasado en definición por penales ante Plaza Colonia.

Todos los integrantes del plantel y la dirigencia, con sus respectivas familias, asistieron a un evento que tuvo de todo: música, cánticos de la hinchada y algunas perlitas.

Los jugadores se divirtieron al ritmo de Los Fatales y Mariano Bermúdez, que tocaron en vivo.



Algunos futbolistas sorprendieron con sus dotes fuera de la cancha. Gary Kagelmacher, por ejemplo, se animó a subir al escenario y tocó las pailas. Walter Gargano hizo lo mismo y se ganó los aplausos de todos con su baile.

Otros que fueron destacados por sus compañeros por lo que bailaron en la pista fueron el argentino Damián Musto y el juvenil Agustín Álvarez Wallace.

Un minuto de sabor puro por parte de @damianalazan5 y Alvarez Wallace🕺 pic.twitter.com/zvRJOpvwTl — VIDEOS PEÑAROL 🎥 (@VideosCAP) December 11, 2021

El DT Mauricio Larriera, habitualmente de perfil bajo, se soltó y se animó a cantar arriba del escenario.

Este hombre es todo lo que esta bien! pic.twitter.com/xF5cIlPt6W — VIDEOS PEÑAROL 🎥 (@VideosCAP) December 11, 2021

Peñarol, y también algunos futbolistas en particular, compartieron imágenes del festejo en sus cuentas de redes sociales.

Ruglio: "Gracias Pablo Bengoechea por la idea de juntar a todo el club en una noche hermosa de festejos"

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, explicó el motivo de la organización de la fiesta en un extensa carta que difundió en redes.



"Durante este año pasamos momentos muy difíciles juntos: lloramos las rodillas rotas del Chapa (Nicolás Schiappacasse) y Vale (Valentín Rodríguez). Nos fuimos de rabia, tristeza y hasta vergüenza de algunos partidos como Cerro Largo, Villa Española, Deportivo Maldonado y el clásico del Apertura. Supimos seguir todos juntos cuando la gente se nos venía arriba a cualquiera de nosotros", expresó.



Entre los reclamos, el mandatario aurinegro recordó: "El presidente no da la talla, Tealdi no puede estar más, Bengoechea no sabe elegir, Larriera no es para Peñarol, tal jugador no puede estar más, tal otro es horrible y con este plantel nos meten un quinquenio".



Ruglio remarcó que en esos momentos el plantel trabajó "el doble". "Cada vez que volvíamos caídos, al otro día estaban nuestras familias bancando y los empleados de Los Aromos y el Palacio dando una palabra de ánimo y fuerza. Ya anoche festejamos justamente eso: el agradecimiento a todos ellos que en un país que respira fútbol tuvieron que defendernos y levantarnos muchas veces cuando a ni a la calle podés salir al otro día porque te putean", explicó.



"Ayer las familias del club se conocieron por primera vez, se abrazaron y compartieron sus anécdotas. Conocieron a quienes cocinan, limpian o los médicos de Los Aromos. Lo mismo la gente que lleva a diario la organización del club desde el Palacio Peñarol. Empleados con más de 15 años de trabajo emocionados porque nunca se los había invitado a un festejo o que sus hijos y familia pudieran bailar toda una noche con los jugadores", agregó.



"Anoche tocó festejar y lo hicimos felices, sabiendo que una organización sana y unida siempre tiene más chances de alcanzar los objetivos. Anoche fua una gran noche. Ahora toca laburar, armar el Peñarol 2022, descansar unos días y volver a dar pelea todos juntos el año próximo intentando hacer feliz al país de Peñarol", sumó Ruglio.



Por último, cerró: "Gracias jugadores y cuerpo técnico por este buen año. Gracias Pablo Bengoechea por la idea de juntar a todo el club en una noche hermosa de festejos. Peñarol y corran perros".