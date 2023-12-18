Jorge Bava y su futuro tras ganar el Uruguayo: por qué Liverpool es "la primera opción" y la oferta de México

Redacción El País

Jorge Bava es uno de los artífices de un título histórico para Liverpool, que se consagró campeón uruguayo por primera vez en 108 años de vida. El DT del negriazul, que le ganó la final a Peñarol con un global 3-0 y dio la vuelta olímpica en el Estadio Campeón del Siglo, habló de su futuro y de cuáles son las ofertas que maneja en este momento.

El técnico finaliza contrato con el equipo de la Cuchilla el 31 de diciembre y reveló que este martes se reunirá con el presidente José Luis Palma para hablar acerca de su posible continuidad o no al frente del equipo.

"Por suerte ya desde antes de la final teníamos muchas ofertas. Había algunos avisos simplemente, pero hasta después de la final no quería saber porque no quería dejar pasar esta oportunidad que teníamos por alguna distracción", le dijo Bava al programa 100% Deporte (Sprot 890).

"No descartamos nada, ni seguir ni irnos, seguramente en esta semana vamos a definir", añadió el DT.

Al ser consultado acerca de posibles porcentajes que existan para su continuidad o salida del club, respondió: "Mi representante me pasó los intereses que había; en estos días vamos a tener alguna reunión, y Liverpool está en el mismo lugar que los demás, hasta con ventaja porque estoy muy agradecido y contento en el club".

Respecto de qué es lo que puede motivarlo a seguir en el club tras lograr ser campeón uruguayo, Bava afirmó: "La motivación está porque este año logramos lo que el club había logrado en toda su historia, con la salvedad de la final del Intermedio ante Nacional".

"Primero me quiero sentar (a conversar) con Liverpool y evaluar todo; la primera opción siempre va a ser Liverpool y, a partir de ahí, empezar a ver con buenos ojos, ver la primera opción y qué nos conviene a nosotros", añadió.

Y enseguida se refirió a la Copa Libertadores: "Sin duda que es algo que seduce, volver a competir es un argumento válido; va a depender de muchas cosas como el armado del plantel, sin duda. A la hora de los jugadores que son de la casa me quedo tranquilo por lo que hay; es un aspecto a considerar porque hay muchos jugadores que terminan sus contratos".

La oferta que tiene Jorge Bava del fútbol de México

En referencia a si es correcto que le llegó una oferta del León de México, Jorge Bava respondió: "Es verdad, es uno de los clubes interesados, ya hizo una oferta y la estamos evaluando, sobre todo la parte deportiva porque hay clubes que los tenemos mas vistos que otros. Estamos viendo en pocas horas el plantel que tiene, qué jugador sigue y cuál no. La oferta está ni bien terminó el campeonato, estamos hablando de la parte deportiva y poniéndome al día con todo eso, no solo la parte económica".