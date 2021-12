Jesús Trindade tiene un pie fuera de Peñarol y en México ya lo espera otro uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jesús Trindade cerró un gran 2021 siendo clave para lo que terminó siendo la obtención del título del Campeonato Uruguayo. Su doblete ante Sud América que terminó valiendo la consagración en el Clausura y el liderazgo de la Anual quedó en el mejor recuerdo del hincha de Peñarol, pero ahora su salida está muy encaminada.

Tras 121 partidos luciendo la camiseta aurinegra y cinco goles marcados, el salteño que llegó como lateral y la terminó rompiendo de volante podría emigrar y tener su primera experiencia fuera del fútbol uruguayo.

México es su destino y Pachuca, equipo que dirige Guillermo Almada y que cuenta con Iván Alonso como director deportivo, el más interesado y el que posiblemente se termine haciendo con los servicios del futbolista surgido en Racing.



Fuentes aurinegras le confiaron a Ovación que de hecho la comunicación que tuvieron de su representante es que la negociación está cerrada, pero también aseguraron que oficialmente desde México no llegó nada a la institución.



De todas maneras, es casi un hecho que Trindade no jugará la temporada 2022 en Peñarol y a propósito Guillermo Varela, dirigente mirasol, ya lo despidió de forma particular en redes sociales.

A medianoche celebramos la llegada de Jesús. A mediodía celebramos la salida de Jesús. Gracias por esta alegría @jesustrindade93 y éxitos en tu temporada en el Pachuca! pic.twitter.com/0T8G7vxEit — guillevarela (@GuiLLeVareLa) December 25, 2021

"A medianoche celebramos la llegada de Jesús. A mediodía celebramos la salida de Jesús. Gracias por esta alegría Jesús Trindade y éxitos en tu temporada en el Pachuca!", expresó el dirigente aurinegro en su cuenta de Twitter.



"Se lo merece, está en una edad donde era ahora su salida, trabajó para eso y nos dio la alegría final. Confío en los que están y los que vendrán", agregó respondiendo a su anterior posteo.