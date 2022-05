Jake Daniels, el primer futbolista profesional inglés activo en admitir su homosexualidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jake Daniels, volante de 17 años que juega en el Blackpool, en la 2ª división inglesa, se convirtió este lunes en el primer futbolista profesional activo en declararse públicamente homosexual, en un comunicado.

"Esta temporada ha sido fantástica para mí en la cancha. Jugué mi primer partido como profesional, he marcado 30 goles con el filial, he firmado mi primer contrato profesional", explicó el jugador en el sitio web del club.

"Pero fuera del terreno de juego he escondido lo que soy realmente. Toda mi vida he sabido que era gay y siento que en este momento estoy preparado para salir del armario y ser yo mismo", continuó.



En los años 1990, Justin Fashanu fue el primer jugador profesional inglés en declararse abiertamente homosexual, pero ya jugaba en una categoría amateur cuando reveló su condición en una explosiva entrevista a The Sun.



Víctima de insultos y de comportamientos homófobos tras declararse gay, el antiguo delantero del Norwich y del Nottingham Forest se suicidó ocho años más tarde.

"Ser gay, bisexual o diferente sexualmente sigue siendo un tabú en el fútbol masculino", destacó el joven Daniels en una entrevista a Sky Sport.



"Pienso que es porque muchos jugadores quieren ser reconocidos por su virilidad. Y la gente ve el hecho de ser gay como una debilidad, algo con lo que se puede provocar en la cancha", continuó.



"Pero tal como veo las cosas, juego al fútbol y (los espectadores) pueden gritarme cosas, pero ellos pagan por verme jugar y yo me gano la vida así. Por lo que griten lo que quieran, no cambiará nada", insistió el futbolista.



El anuncio de Daniels ha sido recibido con una ola de mensajes de simpatía de todo el fútbol inglés. "Eres una fuente de inspiración para todos nosotros, Jake", escribió por ejemplo el Leicester en su cuenta de Twitter.



"El fútbol es un deporte para todos, con la diversidad como eje, y este es un paso inmenso hacia la buena dirección cuando todos tratamos de crear un deporte verdaderamente inclusivo del que todos estaremos orgullosos", tuiteó por su parte la Federación Inglesa.