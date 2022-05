Una interesante alternativa para extremo derecho en Nacional: Pumita Rodríguez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sorpresa total: ante la ausencia de Alfonso Trezza por suspensión, la opción elegida por Pablo Repetto (pese a no haber dirigido anoche por estar suspendido) para reemplazarlo fue José Luis Rodríguez. Sí, el Pumita, ese que perdió el puesto como lateral derecho con Leandro Lozano; jugó como extremo en el triunfo 3-0 de Nacional sobre Cerrito y lo hizo en buena forma. Fue, además, un gran complemento defensivo porque fue como si Nacional jugara con un doble cuatro.

Es verdad que el rival no lo exigió demasiado, pero puede ser una muy buena fórmula para partidos ante equipos más complicados, por lo cual la prueba no fue solo exitosa para el presente, sino para comprobar que ahí hay una nueva solución táctica para el futuro.



El Pumita se descolgó mucho por la banda y hasta llegó al gol sobre el final del primer tiempo, aunque el VAR lo anuló.

El arco está tapiado

Nacional sigue consolidando su formación de atrás hacia adelante y la retaguardia está totalmente afianzada y eso se traduce en números sumamente positivos. El equipo hace 10 partidos que no pierde por el Torneo Apertura. De los últimos ocho partidos ganó 7, lleva 529 minutos sin que le conviertan, triunfó en sus últimas cinco presentaciones sin que le anotaran y como contrapartida consiguió 10 tantos. Esa solidez le ha llevado a mejorar además el rendimiento colectivo. Para reafirmar el concepto de Mayo Tricolor, hay que decir que ganó los 12 puntos que disputó en el ámbito local sin recibir goles. Quizás Nacional empezó a sumar muy tarde y no le alcance para el título, pero es evidente que el tricolor está jugando bien. Porque hacer goles y no recibirlos es jugar bien.