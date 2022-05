Hay algo que sigue vivo: Nacional venció a Cerrito y dará pelea hasta el final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Regaló un tiempo, después encontró el tanto para abrir el tanteador y ahí se soltó y terminó goleando. ¿Pero a esta altura qué importa? Más allá de cualquier análisis, lo cierto es que Nacional hizo su trabajo ante Cerrito y sabe que llegará con vida a la última fecha del Torneo Apertura. Quedó a una unidad de Liverpool y esperará hoy por lo que pase con Deportivo Maldonado y Peñarol que lo pueden igualar en puntos.

Por cómo había arrancado este semestre, la recuperación de este equipo de Pablo Repetto es valorable y principalmente teniendo en cuenta que con su clasificación a la Sudamericana será el único representante uruguayo en copas internacionales.

Eso sí, Nacional tendrá que jugar el fin de semana que viene con la radio pegada a la oreja. El Bolso cerrará el Apertura con Danubio en Jardines del Hipódromo sabiendo que dependerá de un traspié de Liverpool ante Fénix para gritar campeón o para llegar a un eventual desempate.

Juan Ignacio Ramírez. Foto: Estefanía Leal.

El partido

Quien vio los primeros 45’ y no sabía de la realidad del campeonato, difícilmente hubiese creído que se trataba del cruce entre uno de los animadores del certamen y el último de la tabla de posiciones. Sin embargo, Cerrito logró disimular esas diferencias.



No puso en aprietos a Nacional ni nada por el estilo. De hecho Sergio Rochet no tuvo trabajo a lo largo de todo el partido, pero el equipo visitante sí pudo neutralizar al Bolso en casi toda la primera parte. Pero pagó muy caro un error. La única desatención, en la última jugada antes de irse al descanso, terminó en gol. Alex Castro se filtró entre la defensa auriverde, arrancó solo hacia el arco y ante la salida del golero, la tocó al medio para que Emmanuel Gigliotti solo tenga que empujarla.



A partir de ahí todo cambió en el partido. El clima en el Gran Parque Central que pasó a mirar ahora el partido con otra tranquilidad y también el trámite del juego en sí mismo.

Emmanuel Gigliotti y Alex Castro. Foto: Estefanía Leal.

Es que en el complemento, con la ventaja del resultado, Nacional encontró espacios y se soltó más en el partido. José Luis Rodríguez, jugando como un extremo, explotó toda su velocidad y llegó en tres ocasiones a pisar al área. Incluso hizo un gol que fue anulado por posición adelantada.



Cerrito intentó adelantarse en la cancha en los últimos minutos, pero careció de peso ofensivo como para inquietar al fondo tricolor que nunca pasó zozobra.



Sobre los 87’, después de buscarlo durante todo el complemento, llegó el segundo gol de Nacional. Juan Ignacio Ramírez apareció por el corazón del área, tomó un buen pase al medio de Franco Fagúndez y marcó su primer tanto con la camiseta tricolor para liquidar el partido.



Tres minutos más tarde, como si fuera poco, el Colo Ramírez puso su segundo grito con una definición espectacular de taco para superar al arquero.



Nacional ganó y da pelea en el Apertura.