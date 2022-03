El Inter del Cacique Medina cayó 3-0 ante Gremio en el clásico del Campeonato Gaúcho

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Inter de Porto Alegre cayó 3-0 ante Gremio en el clásico disputado por la semifinal ida del Campeonato Gaúcho. El tricolor se impuso con goles de Elias Manoel, Joao Paulo Bitello y Diego Souza (de penal).

Con este resultado, el conjunto vencedor dio un paso importante hacia la clasificación y, en declaraciones para medios brasileños, Emílio Papaléo, vicepresidente del elenco colorado, se refirió a la continuidad de Alexander "Cacique" Medina: "No estamos considerando cambios hasta el miércoles, por supuesto, porque no es de nuestro interés y no será productivo . Tenemos que pensar en el bien del club, movilizarnos e ir con todo de nuevo".

En unos días habrá una nueva oportunidad para el equipo del entrenador uruguayo, que todavía está a tiempo de revertir la serie en el encuentro de vuelta ante el clásico rival, que en la actualidad milita en la Segunda División del fútbol brasileño.

No es la primera vez que se habla de la situación contractual de Medina tras su arribo a Brasil ya que hace un tiempo y, tras una serie de malos resultados, hubo reunión en la directiva del club que apostó por la continuidad del DT y el despido del director ejecutivo de fútbol, que había llegado a principios del 2021.