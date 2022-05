La insólita pregunta que le hicieron a Scaloni sobre la reina de Inglaterra previo a la Finalissima

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, atendió a los medios previo a la Finalissima de este miércoles entre Italia y Argentina y expresó que les "gustaría ganar porque es un título, pero lo más importante es seguir con la línea de juego de aquí a noviembre. Más allá de que sea un título, jugar con esta camiseta implica siempre competir al máximo. Es lo que vamos a hacer mañana".



Argentina, que lleva 31 partidos seguidos sin perder, se medirá a un rival europeo como Italia, que busca quitarse el mal sabor de boca de no poder estar en el Mundial de Catar. "Lo importante acá es no creerse invencible. Somos un equipo que salió campeón, pero el camino para nosotros sigue", sostuvo Scaloni en rueda de prensa.



El saludo a la reina Isabel II

"Esta semana se cumplen 70 años de la reina de Inglaterra en su puesto, con todo respeto del mundo y siendo consciente sobre la diferencias históricas entre Argentina e Inglaterra... ¿Te gustaría mandarle un saludo a reina de Inglaterra?", le consultó uno de los periodistas al DT albiceleste.



Sin poder dar crédito, aunque intentado disimular su sorpresa por la pregunta, Scaloni respondió con cortesía. "Claro que sí. ¿Por qué no? Felicitaciones, no sabía lo que me está diciendo. Es fútbol esto... lógicamente la felicito, desde acá, desde le lugar que me toca", expresó con media sonrisa.

¡INSÓLITO MOMENTO!



A Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, le hicieron enviarle... ¡saludos a la Reina de Inglaterra! 😅



Lo compartimos en #ElJuegoDIRECTV. pic.twitter.com/cJMZQpmaZa — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) May 31, 2022

Rotaciones y pruebas

Sobre las rotaciones y los posibles cambios para el encuentro de este miércoles, Scaloni apuntó: "Este equipo ha demostrado que en algunas posiciones han jugado otros jugadores y han rendido igual. No me preocupa, lo que me preocupa es que los que salgan mañana estén al 100 %, porque algunos no han podido recuperar del todo bien".



"Hemos entrenado como nunca", prosiguió Scaloni sobre el trabajo en Bilbao. "Porque la última vez que tuvimos una semana larga para prepararnos fue antes de la Copa Amércia. Ha sido el momento de más entrenamiento que hemos tenido desde que estoy en la selección. Hemos ajustado alguna cosa, repitiendo cosas que hemos venido haciendo bien. Me gustó tener estos días", señaló en rueda de prensa.



Sobre rival, Scaloni afirmó: "Inmerecidamente se quedaron fuera del Mundial, hablamos del ganador de la Eurocopa. Es una selección del máximo nivel mundial. Se han quedado fuera por aspectos del fútbol como que a veces la pelota no entra. Mancini le ha dado una identidad a la selección que hace años que no tenía".

Homenaje

Scaloni también habló sobre el homenaje a Maradona y dijo que es algo "justo" y que "nunca acabará". "Siempre habrá un homenaje para él en todos los estadios del mundo".