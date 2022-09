Inicia la fase de grupos de Champions League: días, hora, TV y un duelo de uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federico Valverde ganó el título en la última temporada. Y tanto él como los ocho uruguayos restantes que participarán de la UEFA Champions League intentarán alzarse con el trofeo en su nueva edición.

La campaña 22/23 del certamen más importante a nivel de clubes en Europa disputará entre este martes y miércoles la primera fecha de la fase de grupos donde 32 equipos buscarán comenzar con el pie derecho.

Entre ellos habrá varios futbolistas uruguayos y también muchos encuentros de gran nivel que perfectamente podrían encajar en la final de la competencia.

Los detalles de la primera fecha de Champions:

MARTES 6 DE SETIEMBRE:



- Dinamo Zagreb vs. Chelsea | 13:45 hs. - ESPN y Star+



- Borussia Dortmund vs. Copenhague | 13:45 hs. - ESPN2 y Star+



- RB Salzburgo vs. Milan | 16:00 hs. - Star+



- Celtic vs. Real Madrid (Federico Valverde) | 16:00 hs. - ESPN2 y Star+

- RB Leipzig vs. Shakhtar Donetsk | 16:00 hs. - ESPN Extra y Star+



- Sevilla vs. Manchester City | 16:00 hs. - ESPN3 y Star+



- PSG vs. Juventus | 16:00 hs. - ESPN y Star+



- Benfica vs. Maccabi Haifa | 16:00 hs. - Star+

MIÉRCOLES 7 DE SETIEMBRE:

- Eintracht Frankfurt vs. Sporting de Lisboa (Franco Israel, Sebastián Coates y Manuel Ugarte)| 16:00 hs. - ESPN y Star+



- Ajax vs. Rangers | 16:00 hs. - ESPN2 y Star+



- Napoli (Mathías Olivera) vs. Liverpool (Darwin Núñez)| 16:00 hs. - ESPN y Star+

- Atlético de Madrid (José María Giménez) vs. Porto | 16:00 hs. - Star+



- Brujas vs. Bayer Leverkusen | 16:00 hs. - Star+



- Barcelona (Ronald Araújo) vs. Viktoria Plzen | 16:00 hs. - ESPN3 y Star+



- Inter vs. Bayern Munich | 16:00 hs. - ESPN 2 y Star+



- Tottenham (Rodrigo Bentancur) vs. Olympique Marsella | 16:00 - ESPN Extra y Star+