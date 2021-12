Hugo Pío: “Somos los únicos que vamos a garantizar una transformación deportiva”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hugo Pío, que es el número seis en la Lista 12 de Raúl Giuria, explicó por qué eligieron a Sebastián Abreu como DT: “Buscamos un profesional identificado con Nacional, que fuera de la casa, que tuviera una adhesión a Nacional, y sobre todo un DT que pudiera recuperar la mística perdida últimamente. Una vez que lo de Álvaro Gutiérrez quedó por el camino, nosotros nos abocamos a buscar una alternativa rápidamente. Nosotros teníamos todo acordado con el Guti y con el profe Marcelo Giarruso, pero luego de la baja de él, entendimos que lo mejor era jugar con cartas vistas y presentarle a los socios nuestro candidato. El oficialismo, después de tres años de negar a Gutiérrez, se había plegado a llevar adelante su candidatura”.

Pío agregó que ya hablaron con el Loco: “Tuvimos dos conversaciones con él el miércoles y ya ajustamos todo lo deportivo. Entendimos, que de acuerdo a su planteo, él se ajusta a los que nosotros veníamos pensando. Con él podemos llevar adelante una reorganización deportiva y Abreu tiene mística Nacional”.

¿Por qué el socio tricolor debería votar la Lista 12? “Porque somos los únicos que le vamos a garantizar al socio lo que debe ser una transformación absoluta de toda el área deportiva para volver a cosechar los triunfos como Nacional se merece. No hay alternativa, ya vimos los resultados deportivos, no nos engañemos con el bicampeonato. Si vemos lo que fue esta triste temporada del 2021, donde siempre dependimos de otros equipos incluso para entrar a la fase de grupos de la Libertadores, somos conscientes que no podemos seguir de esta forma”.

Pío nunca estuvo en ninguna lista, es la primera vez: “Mi regreso al fútbol es porque como hincha sufrí mucho deportivamente. A raíz de una amistad que tengo con el Nono, entendí que podía darle una mano. Así surgió la posibilidad”.

Para él, lo político y lo social dentro de Nacional es muy importante. “El peso político que hemos perdido a nivel AUF y a nivel Conmebol es muy grande, queremos mejorar esa situación así como el pensar mucho más en los socios. Nacional hace cuatro semanas que renunció, a través de su representante, a la Mesa Ejecutiva, y jugamos los últimos partidos sin esa presencia. Eso se tradujo en perjuicios como la falta de alternancia, donde jugamos tres fechas antes que Peñarol”.