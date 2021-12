Raúl Giuria: "Buscamos realizar un cambio en el área deportiva"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actual dirigente de Nacional, Raúl Giuria, es el candidato de la lista 12. Es el único que no se sumó a la lista oficialista ya que tiene varias discrepancias con la conducción en el área deportiva y cómo se ha manejado el tema de las incorporaciones. Aspira a trabajar en unidad con un grupo de trabajo fuerte.

-¿Por qué pretende ser presidente de Nacional?



-No es que yo quiera ser el presidente. Somos un grupo de socios que consideramos que hemos armado un muy buen equipo y que le podemos dar mucho a Nacional. Es determinante también la visión que tenemos en la parte fútbol. Somos un club de fútbol. Vamos a cambiar el área deportiva, el resto de las cosas de la actual directiva yo las voté. Tuve las discrepancias en el área deportiva, inicialmente en la figura del manager; ya tenemos un gerente general que es Martín De Castro. Después, ¿otro gerente general que tiene 80 cosas, en el área deportiva, fundación, marketing y comunicación? No. La gestión de Iván Alonso no fue buena. Yo quiero uno solo: el gerente deportivo, específicamente para trabajar con el plantel y el técnico. Hay que mejorar la política de compras, que no funcionó: siete técnicos y 38 jugadores... Sin contar los jugadores que subieron de la cantera. Tenés que comprar consultando, no podés comprar primero los muebles y después llamar un decorador.

-Ya anunciaron que en caso de ganar contratarán a Álvaro Gutiérrez, Marcelo Giarruso y Cacho Blanco. ¿Qué buscan con ellos tres?



-Son tres personas que tienen una gran identificación con Nacional, que conocen bien lo que es la parte deportiva y que lo avalan los números que tienen. Guti está dispuesto a venir, lo mismo que el profe Giarruso; me lo encontré en Maldonado y me dijo ‘Nono, si usted es presidente cuente conmigo. Cuando llegue a Los Céspedes yo lo estaré esperando en la puerta. Pero con usted de presidente, que quede claro’”.

-¿Su idea es sumar referentes de Nacional a trabajar en las formativas del club?



-El trabajo que está haciendo Curutchet es importante. Todas las referencias que tengo son muy buenas. Ahí también me estaría apoyando en la opinión de Cacho y de Álvaro, es clave para resolver. Todas las cosas deben tener un análisis previo antes de decidir.

-¿Qué pasará con Sebastián Taramasco si usted gana?



-He hablado con Cacho y la opinión que hay es buena. Quedaría trabajando, yo lo tengo visualizado en la secretaría técnica. Pero más allá de los cargos que tenga cada uno, se debe entender que esto tiene que funcionar como equipo, tiene que haber una unidad en el pensamiento para ejecutar bien.

-Usted decía antes que sí votó todo lo relativo a lo económico en la actual directiva. ¿Eso significa que desde ese punto de vista habrá una continuidad?



-Sin dudas. Si no tenés una política económica sana, equilibrada entre los ingresos y egresos, estás condenando al club a una crisis. Se mejoró con lo que se recibió, era un Nacional en llamas; eso no está hoy. Hay cosas que se pueden mejorar en lo que yo llamo mi OPP, mi Oficina de Presupuesto y Planeamiento.

-¿Cuál es su idea respecto a Decurnex? ¿Habló con él?



-Si nosotros ganamos el que quiere estar al frente de la Comisión de Patrimonio y Obras es Morgan Martínez y, bueno, trabajarán los dos. Si gana Fuentes no veo a Morgan diciendo ‘ah, no, entonces me niego a trabajar’. Tampoco puedo hacerle el agravio a Decurnex de que si ganamos nosotros no va a querer trabajar, obvio que va a trabajar y bienvenido sea.

-¿Cómo se van a posicionar frente a la AUF?



-La continuidad de Ache no va a debate. En todo y por todo. En cuanto a los nombres, tenemos para los puestos más significativos en la AUF, pero tampoco pretendemos quedarnos con todo, vamos a hablar con el resto de los compañeros. Por ejemplo, Enrique Campos me parece un muy buen delegado, entonces me gustaría contar con él. Tiene que existir una relación institucional con la AUF, no es que si tenemos un problema ‘llamá a Eduardo que te lo soluciona’, es otra la función de Eduardo. Debemos ser proactivos: cuando uno va a plantear una discordia, hay que poner al lado una solución, tener iniciativa.

-¿Cuál es el potencial de tu grupo de trabajo?



-Tenemos a Ariel Martínez, que ha tenido una muy buena gestión en básquetbol, que es contador. Una persona como Egon Díaz, cónsul de Santa Lucía, que conoce muy bien el interior y al socio y con una experiencia muy buena en la fundación. Está Daniel Lamela, abogado, exsecretario general de la Intendencia de Canelones, exsubsecretario del Ministerio del Interior, y persona que ha estado en la AUF en tribunales; él redactó el escrito en el que se apoya Nacional para jugar aquel partido con Villa Española. Es un hombre muy sólido en lo jurídico. Tenemos a Nicolás Irazabal, otro abogado joven, de Durazno, que ha estado en tribunales de OFI. Tenemos que mejorar el relacionamiento con OFI, porque es nuestro mayor proveedor de materia prima. Hay un gran equipo.