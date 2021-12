A horas de definirse el nuevo seleccionador, cómo serían los votos del Ejecutivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La AUF está a horas de elegir al sucesor de Oscar Tabárez al frente de la Selección de Uruguay ya con todos los elementos sobre la mesa. Diego Alonso, Diego Aguirre y Alexander Medina son los tres entrenadores que integran la lista de candidatos, aunque hay uno que es el gran preferido por tener una gran cantidad de votos dentro del Consejo Ejecutivo de la AUF. Pero vayamos por parte.

Este martes a la mañana hubo una reunión que duró aproximadamente tres horas con Alexander Medina. Era el último de los postulados con el cual el Ejecutivo debía reunirse, ya que el domingo lo había hecho con Aguirre en el mismo lugar y el viernes con Alonso aunque vía Zoom, ya que el Tornado se encuentra en Europa.



La reunión fue catalogada como "muy buena" por integrantes del Ejecutivo consultados por Ovación y también por distintos medios. Incluso alguno resaltó haber quedado "impresionado" por los conceptos que manejó el Cacique. Sin embargo, hay coincidencia que no corre para este momento. Se entiende que es un técnico "con mucho futuro", que está informado, actualizado y que vive con mucha pasión su tarea, pero al que le falta recorrido, manejo de grupos con nombres pesados como el de la Selección y títulos. Todo eso hace que no tenga espalda en caso de que los resultados en estos próximos cuatro o cinco partidos no sean los esperados. Ello llevaría a que su ciclo fuera muy breve y precisamente porque tiene futuro no se lo quiere exponer ahora.

Dicho esto, queda reafirmado lo informado por Ovación en cuanto a que es un mano a mano entre Alonso y Aguirre. Entre ellos dos decidirán este martes a la noche los integrantes del Ejecutivo. ¿Y cómo vota cada uno de sus integrantes?

El mapa de la votación

A esta hora todo apunta a que Diego Alonso va a ser el elegido y por amplia ventaja. Esta sería la postura de los integrantes del Ejecutivo:

- Ignacio Alonso: Su voto para el Tornado, convencido además de lo que aportará el profesor Óscar Ortega.

- Gastón Tealdi: Su preferencia es Diego Aguirre.

- Eduardo Ache: Apuesta por Alexander Medina, pero acompañará la postura del presidente Alonso.

- Jorge Casales: Tiene su postura que no reveló y también acompañará la voluntad del presidente.

​- Matías Pérez: El representante de los grupos de interés, entre ellos los futbolistas, da su voto al Tornado Alonso porque es el que prefiere la mayoría de los jugadores de la selección.

- Fernando Sosa: También apoyará la postura del presidente.

- Andrea Lanfranco: Votará lo que vote el titular de la AUF.

El factor Ortega

La propuesta de incluir al profesor Óscar Ortega en el cuerpo técnico que realizó Diego Alonso tiene un peso importante en la elección, pero hasta este martes a la tarde no estaba totalmente resuelto. Si bien Atlético de Madrid dio el visto bueno para que sea parte de la selección celeste, hacía falta una última reunión entre el preparador físico y Diego "Cholo" Simeone. El técnico dio el visto bueno, pero dependiendo del plan que le presentara Ortega para resolver la actividad durante su ausencia.



De cualquier manera, todo apunta a que Ortega integrará el cuerpo técnico de Alonso si se confirma su nombramiento como técnico celeste.