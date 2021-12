Fabián Coito integrará el cuerpo técnico de Diego Aguirre en caso de llegar a la Celeste

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A horas de conocer quién será el nuevo entrenador de la selección uruguaya, una noticia sacudió el mundo deportivo. Diego Aguirre, en caso de ser el elegido para suplantar a Óscar Tabárez, sumará a su cuerpo técnico a Fabián Coito.

La noticia salió a la luz este martes a la mañana en 100% Deporte (Sport 890) y fue confirmada por Ovación con fuentes del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La Fiera les comunicó anoche que sumaría a Coito a su cuerpo técnico en caso de ser elegido. De ese modo, el staff pasaría a estar integrado por tres entrenadores que ya pasaron por este proceso de selecciones: Aguirre, Coito y Juan Verzeri. Los tres trabajaría junto a Fernando Piñatares, preparador físico de Aguirre.



Entre 2007 y 2009 la Fiera estuvo al frente de la selección uruguaya sub 20. Obtuvo el tercer puesto en el Sudamericano de la categoría y luego llegó hasta octavos de final en el Mundial.

Diego Aguirre en su etapa como DT de la selección sub 20 (2007 a 2009). Foto: archivo El País.

Verzeri, su ayudante desde 2016, estuvo en el proceso de selecciones entre 2010 y 2013. Dirigió a la sub 20, a la sub 22 e incluso estuvo de forma interina al frente el primer equipo por un partido. Consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, fue subcampeón en el Mundial sub 2013 y consiguió la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2011.



Coito, que se sumará a este cuerpo técnico de Aguirre, estuvo en el proceso de selecciones entre 2007 y 2018. Dirigió todas las categorías. Fue campeón sudamericano sub 20 en 2017, subcampeón del mundo sub 17 en 2011, ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2015 y la de plata en 2019.

Juan Verzeri. Foto: archivo El País.

La Fiera, todavía con contrato en Inter, es una de las tres opciones que maneja la AUF junto a Diego Alonso (hoy sin equipo) y Alexander Medina (Talleres de Córdoba). El sucesor de Tabárez estará entre la noche de este martes y las primeras horas del miércoles.



A falta de cuatro fechas para cerrar las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, la Celeste está séptima a un punto de Perú (hoy en puesto de repechaje). A Uruguay le queda por jugar con: Paraguay (visitante), Venezuela (local), Perú (local) y Chile (visitante).