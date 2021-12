El Día de la Selección: el Ejecutivo definirá este martes el sucesor de Oscar Tabárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego será el nombre del próximo técnico de la Selección de Uruguay. Alonso o Aguirre el apellido. El Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) definirá hoy quién será el sustituto de Oscar Tabárez 25 días después de haberlo cesado. No obstante, seguramente el anuncio será mañana.

La pregunta que todos los aficionados se hacen es: ¿y quién está más cerca? Todas las versiones señalan a Diego Alonso, pero la charla que hubo el domingo por la noche en el Complejo Celeste de Ignacio Alonso, Gastón Tealdi, Eduardo Ache y Matías Pérez (integrantes del Ejecutivo) con Diego Aguirre, su ayudante Juan Verzeri y el profesor Fernando Piñatares dejó muy buenas sensaciones en la dirigencia.



¿Está descartado Alexander Medina? No, de hecho hay una muy buena percepción en el Ejecutivo de él y justamente lo que falta para que se haga la elección es la conversación cara a cara que se desarrollará hoy por parte de la dirigencia con el Cacique. La cuestión es que se piensa en él más a futuro y sería exponerlo mucho en esta etapa. ¿Por qué? Porque puede durar cuatro o como mucho cinco partidos.

Al técnico que asuma se le ofrecerá un contrato por los últimos cuatro juegos de las Eliminatorias y eventualmente por un quinto, el del Repechaje en caso de terminar en la posición 5 de las Eliminatorias. Si clasifica al Mundial se le renovará automáticamente y no hasta Catar, sino hasta 2026, porque será el inicio de un nuevo proceso largo. Pero el riesgo de que la experiencia al frente de la Celeste sea corta existe.



Esto tampoco significa que la eventual ausencia en la Copa del Mundo trunque automáticamente el proyecto, pues el técnico puede dejar una buena impresión y continuar. No hay que olvidarse que asumirá en el séptimo puesto, por lo cual no será su responsabilidad no clasificar. Será allí cuando entren a regir las formas, el manejo de grupo, los planteamientos, las elecciones de jugadores y todo lo que hace a la tarea de entrenador.

Este martes será el Día de la Selección con el juego de palabras que ello implica, porque se define el futuro inmediato de la Celeste y también porque el Ejecutivo seleccionará al técnico. Tiempo para elegir hubo, pero ya es hora de que Uruguay tenga DT.