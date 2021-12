Óscar Ortega, el preparador físico que le da más fuerza al Tornado Alonso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Habrá que esperar un par de días más para conocer el nombre del técnico de la Selección de Uruguay para los cuatro partidos por las Eliminatorias y eventualmente el Mundial de Catar 2022 en caso que se logre la clasificación.

Séptimo en el torneo clasificatorio, el conjunto Celeste se quedó sin entrenador el 19 de noviembre, tres días después de haber caído por un contundente 3-0 ante Bolivia, haber alcanzado las cuatro derrotas consecutivas y haber sacado un solo punto de los últimos 15 disputados.



Ese será el panorama que se encontrará quien sea designado, que saldrá de una lista que fue recortada a tres candidatos: Diego Alonso, Diego Aguirre y Alexander Medina. Ese es el orden de preferencias que parece haber hoy.

El proceso de elección ha sido largo, más de lo deseado. La apuesta desde el primer momento fue por Marcelo Gallardo, pero detrás había una nómina larga de alternativas. De a poco y por distintas razones se fue acortando esa lista. Incluso cuando todo comenzó el lugar número 2 detrás de Gallardo lo tenía Diego Aguirre, pero con el correr de los días fue perdiendo fuerza y la fue ganando el Tornado Alonso, quien hoy tiene las mayores preferencias. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la razón? No hubo una sola.

Diego Aguirre.

Por un lado, los resultados no ayudaron a Aguirre, quien de los últimos ocho partidos al frente de Inter de Porto Alegre perdió 6, ganó uno y empató otro. Hoy precisamente se cumple un mes de su última victoria: 2-1 sobre Athletico Paranaense. La Fiera consiguió con su equipo solo uno de los recientes 18 puntos, por lo cual su presente no es el mejor. Sin embargo, su pasado, su conocimiento del mundo de la selección (fue entrenador de la Sub 20 entre 2008 y 2010) y la presencia de otro con antecedentes en la Celeste como técnico de juveniles (Juan Verzeri) lo mantienen en esa primera línea.

A su vez, Diego Alonso presentó un proyecto muy interesante en las charlas que mantuvo con integrantes del Ejecutivo de la AUF, con un as en la manga que fue el que le hizo sacar algunos pasos de ventaja sobre los otros dos candidatos: la posibilidad de incorporar a su equipo de trabajo al profesor Óscar Ortega, el que hace correr al Atlético de Madrid del Cholo Simeone desde 2011, equipo con el que llegó dos veces a la final de la Champions League (2014 y 2016), ganó LaLiga en otras dos oportunidades (2014 y 2021) y la Copa del Rey en 2013.

Diego Alonso durante su presentación como DT de Inter Miami.

El por qué de Ortega

La pregunta cae por su peso: ¿cómo va a dejar Ortega el Atlético de Madrid para llegar quizás por solo cuatro partidos? En realidad la propuesta no es esa, sino que trabaje en un régimen similar al de los futbolistas del exterior. Esto es que viaje especialmente para los partidos y mientras no haya actividad de selección siga trabajando en el colchonero. ¿Es viable esto? La palabra definitiva la tiene Atlético de Madrid, pero si Ortega le permitió a Alonso que manejara la alternativa es porque alguna averiguación ya hizo y habría tenido una respuesta alentadora.

El trabajo de un preparador físico en una selección no tiene una gran incidencia, porque es más para organizar, recuperar y administrar cargas que para hacer trabajos de fondo. Sin embargo, el gran aporte que puede hacer Ortega es desde lo anímico. Es un gran motivador, logra una conexión importante con los futbolistas y eso es en lo que se cree que se debe trabajar con el plantel celeste, pues talento hay, pero es necesario levantar el ánimo luego de tantos traspiés.

¿Y el Cacique? Está muy bien considerado, aunque se cree que no es el momento para él todavía, pues su única experiencia internacional es la de Talleres, con el cual por cierto hizo una gran campaña en este 2021.