La historia que Lionel Messi nunca contó: cómo surgió su homenaje a Diego Maradona

Lionel Messi brindó una larga y distendida entrevista con la señal TyC Sports en la previa a la finalísima que Argentina jugará este miércoles frente a Italia a la hora 15:45 de Uruguay en Londres y recordó cómo fue que eligió su homenaje a Diego Maradona tras la muerte del 10 en noviembre de 2020.

Es que cuatro días después del fallecimiento del 10, el rosarino anotó en la goleada del Barcelona frente al Osasuna y fue el encargado de ponerle el broche de oro al 4-0 culé, pero tras celebrar ese tanto junto a sus compañeros de equipo, se sacó la camiseta y se lo pudo ver con una de Newell’s Old Boys de 1993 con la 10 en la espalda. Era la que usó Maradona en el leproso.

¡FUAAA, EL DIEGO!

LO QUE LEO NUNCA CONTÓ de su homenaje al 10: Messi explicó cómo eligió esa histórica camiseta de #Newells y conmovió a todos. pic.twitter.com/LUFdGvo5QK — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2022

Esa imagen se hizo viral enseguida y se transformó en uno de los homenajes más emotivos que se dieron tras la muerte de Maradona el 25 de noviembre de 2020 y en esa entrevista de TyC Sports a Messi, el rosarino contó cómo fue que surgió este hecho.

“Te voy a contar una cosa del festejo que no la conté", comenzó diciendo Messi refiriéndose a la noche del sábado 28 de noviembre de 2020. "Estaba acostado en la cama con Antonela y le decía 'tengo que hacer algo para Diego, tengo que hacer algo...'. Y yo tengo la parte del museo, con los trofeos, camisetas... Y voy a ver qué hay: fui a buscar una camiseta de la selección o algo”, continuó.

Messi y su homenaje a Maradona. Foto: Reuters

"Subí y hay una puertita que siempre está cerrada, donde metemos cosas. Justo estaba abierta... Había una silla y arriba estaba la 10 de esa camiseta de Newell’s. Entré y la vi. Esa puerta está siempre cerrada y no sé qué hacía esa camiseta ahí en realidad, ni me acordaba que la tenía. Y la vi así y dije: ‘Ya está’. Fue increíble”, recordó Messi.

El domingo 29 de noviembre el gol se hizo desear y el argentino tuvo que aguantar hasta el minuto 72 de partido, pero el esperado tanto llegó con un zurdazo que puso el 4-0: "No venía haciendo muchos goles en esa época y no era que hacía goles todos los partidos y estaba seguro. Pasó que íbamos dos o tres a cero y no se daba el gol. Y después de la nada apareció esa jugada", recordó Leo, que contó también que tras convertir se tomó su tiempo porque no había revelado lo del homenaje ante sus compañeros: "Esperé el momento para quedar solo".