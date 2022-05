La emotiva carta de la esposa de Valverde tras ganar la Champions y la respuesta del Halcón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Real Madrid venció 1-0 al Liverpool el último sábado y se consagró campeón de la Champions League en una definición apasionante. El único gol del partido lo marcó Vinicius tras una arremetida por derecha de Federico Valverde.

El Halcón fue uno de los puntos altos del equipo y se transformó en el quinto uruguayo en alcanzar este título.

Más de 24 horas después de finalizado el partido, con muchos festejos de por medio, la esposa del partido le dedicó un emotivo mensaje y compartió algunas imágenes de cómo fue viviendo ella cada instancia de Champions desde el palco del Bernabéu o la tribuna del Stade de France en la final.



En redes sociales, Mina Bonino señaló: "Filmé cada partido, cada final. Porque sabía que cosas como estas, no ocurren todos los días. Desde acá, sufrimos, lloramos, nos alegramos, tuvimos miedo y confiamos. Nos dieron por muertos en París, nos confiamos contra el Chelsea y remontamos una épicaen 3 minutos contra el Manchester City. Estuvimos en todos lados alentando y siempre siempre confiamos en que este era nuestro año".



"Ayer fue la primera vez que pisé el Bernabéu para disfrutar. Sin nervios, sin presiones. Yo sé que ustedes de ese lado solo ven una vida linda, y no lo niego, pero también hay otra parte, y convivir con esta presión y este estrés constante, no es nada fácil para ellos. Para nuestra familia esto es un sueño que jamas imaginamos", agregó.



Mina aseguró que fue "un año muy intenso" que contará luego "con más tiempo". "Pero acá estás Fede. Ganando tu sexto título con el Real Madrid con tan solo 23 años. Perdón si soy pesada. Pero ustedes no imaginan lo que es ver a la persona que más queres en tu vida ganar uno de los títulos más importantes del mundo", sumó.



"Gracias a todos por el cariño que siempre nos dieron. A los que confiaron y apoyaron aún cuando las cosas se vieron jodidas. Te amamos con todo nuestro corazón fede! Toda tu familia estamos muy orgullosos. De uruguay para el mundo", festejó la argentina.

El Halcón, en tanto, respondió por la misma vía el mensaje que en tan solo una hora ya tenía casi 40.000 interacciones.



"Te amo mucho y siempre sos mi ayuda en todo. Sos la que me banca cuando las cosas están jodidas y sos la que me hace disfrutar el doble junto a Beni los momentos lindos de mi vida", remarcó Valverde.



"Gracias a vos y Beni por hacerme la persona más feliz del mundo", añadió.