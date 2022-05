Fede Valverde: el elogio a la asistencia, su mayor "sostén" y lo qué significa esta Champions para él

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid, vive este domingo su primera celebración de un título de la Champions League y se mostró ambicioso de cara al futuro al asegurar que "va a ser la primera de muchas".



"Es especial, pero esta va a ser la primera de muchas", dijo en Real Madrid TV a la salida de la sede de la Comunidad de Madrid en referencia a las celebraciones.



Valverde, quien asistió al brasileño Vinicius Junior para el 0-1 frente al Liverpool, rememoró su pase: "Lo vi (a Vinicius) en el reflejo de mi ojo (ríe). Muy contento por el sacrificio de todo el equipo y el esfuerzo que hizo. Lo pudimos matar cuando el partido estaba ahí. Habíamos entrenado mucho esa jugada e intenté buscar a Vini", comentó. Aunque después expresó que sí le quería pegar al arco.

Su mayor sostén

El extremo derecho aseveró también que esta edición de la Champions del Real Madrid, con dos remontadas épicas, no habría servido de nada si no se hubiese ganado hoy.



Asimismo, el jugador uruguayo agradeció el apoyo de su pareja, Mina Bonino, y bromeó cuando dijo que hubiese cambiado la Champions por ella. "Ahora me quedo con las dos. Ella es muy de River y seguramente ella me dejaría porque River gane la Libertadores", respondió.

MIRA TAMBIÉN Quién es Juni Calafat, el cazatalentos que llevó a Fede Valverde al Real Madrid

Más en serio aseguró que ella es su "sostén". "Mi mujer es la que está bancando cuando las cosas no van bien, cuando tengo cara de culo por no jugar, siempre tiene unas palabras de aliento", refirió.



La asistencia de Valverde

Pase de gol o asistencia, sin importar cuál fuera la intención del Halcón, hizo que el Real Madrid se llevara la decimocuarta Champions League. Su actuación fue muy comentada, pero ellos se destacó la de una leyenda del Liverpool: “La asistencia de Valverde no es suerte. El pase elimina a tres defensores del Liverpool, simplemente por su velocidad y precisión. Una asistencia brillante”, expresó Steven Gerrard a BT Sport, en donde ofició de comentarista durante el partido.