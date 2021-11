El hincha que se llevó una camiseta firmada por todo el plantel de Argentina "sin querer"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los carteles con los pedidos de camiseta se hacen cada vez más habitual en las canchas de fútbol. Sin ir más lejos, más de uno se pudo ver en la tarde noche del Campeón del Siglo pidiendo camisetas a los futbolistas uruguayos, pero también alguno fue para los argentinos.

Precisamente uno dedicado a un jugador de la Albiceleste fue el protagonista de una historia insólita, la de un hincha que se llevó una camiseta sin querer y sin haber hecho un cartel.

Tras el partido, las cámaras de TyC Sports de Argentina mostraron a Emiliano Martínez regalando una camiseta a un grupo de niños que estaban en las afueras del estadio de Peñarol aguardando con un cartel que decía "Dibu me regalás tu camiseta".



Lo cierto es que el guardameta de Aston Villa cumplió y no solo se la regaló, sino que también lo hizo firmada por todo el plantel de la selección dirigida por Lionel Scaloni.



Lo insólito de la situación es que el hincha argentino, que vive en Uruguay, no había hecho el cartel sino que lo había encontrado tirado unos minutos antes.