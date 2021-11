Guzmán Pereira, capitán de Wanderers, fue a ver a Peñarol en el clásico y hay molestia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mucha sorpresa y molestia causó en filas de Wanderers que su capitán, Guzmán Pereira, haya ido al Estadio Campeón del Siglo, más precisamente a la tribuna Cataldi, para ver a Peñarol en el clásico contra Nacional que terminó con un 0-0 grande por la novena fecha del Torneo Clausura.

Pereira es uno de los principales referentes que tienen los Bohemios en el plantel; no en vano es uno de los capitanes del equipo. Ya en 2014, cuando Wanderers jugó la final del Uruguayo, el volante central era uno de los que portaba el brazalete.

En un video que se viralizó en las redes sociales, se lo puede ver a Guzmán Pereira parado en medio de la tribuna, rodeado de hinchas aurinegros. Cabe recordar que el mediocampista jugó en los mirasoles entre 2016 y 2020 y se ha declarado confeso hincha de Peñarol.

Al respecto, Gabriel Blanco, presidente de Wanderers le dijo a Ovación que "mañana de mañana (por el martes) me voy a juntar con él a conversar, hoy hablamos por teléfono. Me voy a juntar en el Viera. Lo que se ve es una persona que fue a ver un partido de fútbol; moralmente está mal, éticamente no me gustó, se lo dije y él lo tiene claro. Guzmán pidió las disculpas, se equivocó. Tampoco es un asesino en serie por haber ido a ver un partido de fútbol. Nosotros tenemos que saber quién es el jugador aunque estoy dolido con la situación y no me lo esperaba de Guzmán".

Los hinchas de Wanderers quedaron muy molestos con la situación, por su condición de referente, de capitán. porque el club lo bancó varios meses sin jugar para ponerse a punto físicamente y porque fue a ver al adversario con el que los albinegros están pujando por ganar el actual Torneo Clausura.