Godín, Messi, Di María y sus emocionantes mensajes a Agüero del que se acordaron hasta sus rivales

El tempranero retiro del Kun Agüero llamó la atención en todo el fútbol mundial. Una arritmia cardíaca obligó al delantero, que actualmente se desempeñaba en Barcelona, a retirarse a los 33 años priorizando así la salud a su carrera.

Como era de esperarse, fueron muchos los mensajes en redes sociales para homenajearlo y enviarle un saludo en este difícil momento y uno de ellos fue de un uruguayo: Diego Godín.

El zaguero jugó 26 partidos con el Kun en el Atlético de Madrid e incluso uno de ellos vino con título incluido ya que compartieron el campo de juego en la Supercopa de Europa donde los colchoneros vencieron 2-0 al Inter de Milán.



"Un honor haber compartido momentos como compañero y rival. Tu dolor por dejar de hacer lo que tanto amás es el de todos. Lo mejor en todo lo que viene Kun", expresó el Faraón que también lo enfrentó cuando defendía al Villarreal en tres ocasiones y a nivel de selecciones cuatro veces más.

Como no podía ser de otra manera, uno de los que le envió sus fuerzas en este momento fue Lionel Messi que fuera compañero en la selección y gran amigo del Kun a lo largo de su carrera.



"Prácticamente toda una carrera juntos, Kun… Vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto, todos ellos nos hicieron cada vez unirnos más y ser más amigos. Y los vamos a seguir viviendo juntos afuera de la cancha", expresó la Pulga que cada vez que ganó un título con la Albiceleste fue con Agüero al lado.



Juntos se quedaron con el Mundial Sub 20 de 2005 en Países Bajos, también con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 y por último con la Copa América 2021 en Brasil.



"Con la gran alegría de levantar la Copa América hace tan poquito, con todos los logros que conseguiste en Inglaterra… Y la verdad que ahora duele mucho ver como tenés que dejar de hacer lo que más te gusta por culpa de lo que te pasó. Seguro que vas a seguir siendo feliz porque sos una persona que transmite felicidad y los que te queremos vamos a estar con vos. Ahora arranca una nueva etapa de tu vida y estoy convencido que la vas a vivir con una sonrisa y con toda la ilusión que le metés a todo", agregó.



"Todo lo mejor en esta nueva etapa!!! Te quiero mucho amigo, voy a extrañar muchísimo estar con vos adentro de la cancha y cuando nos juntamos con la Selección!!!", sentenció.

Ángel Di María fue otro los que se tomó unos minutos para enviarle un mensaje al Kun a través de sus redes sociales.



"Fue un orgullo, un privilegio y un honor haber podido jugar a tu lado amigo. Sos un ejemplo para cualquier chico. Hiciste una carrera extraordinaria. Te felicito por todo lo que lograste. Lo mejor en todo lo que venga a partir de ahora kuni", expresó.

El contexto del retiro, también llevó a que varios de los equipos rivales de los que defendió Agüero se acuerden de él en este momento tan especial y dejar de lado la rivalidad para enviarle su apoyo.