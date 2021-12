Entre lágrimas, Sergio Agüero anunció que se retira del fútbol profesional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes", admitió Sergio Agüero (33) visiblemente emocionado tras anunciar su retiro del fútbol profesional en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Camp Nou, estadio del Barcelona, su último club.

"Lo primero es mi salud", agregó en referencia a que a fines de octubre sufrió una arritmia cardíaca que primero lo iba a tener alejado de las canchas por tres meses, pero que ahora se transformó en algo definitivo.

Acompañado por Joan Laporta, presidente culé, a su lado y también de Pep Guardiola en la tribuna, Agüero agregó: "Estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar. Hace 10 días tomé la decisión. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas".



"Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Desde los cinco años que he tocado una pelota y mi sueño era jugar en Primera. Nunca pensaba llegar a Europa. Quiero agradecer a todos. A Independiente que es donde me formé, luego al Atlético que apostaron por mí. A la gente del City, que ya saben lo que siento por ese club. He dejado lo mejor ahí y estoy muy agradecido porque me trataron muy bien. Y a la gente del Barça", sostuvo.



"Cuando Joan (Laporta) y todo el equipo han contactado conmigo fue increíble. Sabía que venía a uno de los mejores del mundo. Me trataron muy bien", agregó.



El tercer máximo goleador de la historia de la selección argentina no se olvidó de la Albiceleste: "Y claramente a la selección argentina, que es lo que más amo. Agradecer a los que están acá, a mi familia, a las personas que trabajaron conmigo. Creo que hice lo mejor para ayudar al equipo. Gracias a los que me ayudaron a crecer. Me voy con la cabeza alta, feliz. No sé qué me esperará en la otra vida, pero sé que tengo mucha gente que quiere lo mejor para mí".