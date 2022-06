Gary Kagelmacher habló sobre la posibilidad de volver a Peñarol: ¿qué dijo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gary Kagelmacher dejó de ser jugador de León de México a menos de cinco meses de su arribo al club tras dejar Peñarol luego de que el conjunto mexicano abonara la cláusula de rescisión del futbolista. En diálogo con el programa Último al arco (Sport 890) contó qué posibilidades existen de que el defensor retorne al mirasol: "Siempre dejo las puertas abiertas, hablé con el presidente hace unas semanas porque él se había enterado que había rescindido, hoy hay varios en esa posición y hay que respetar eso, tampoco está bueno dejarle muchos jugadores al técnico en una misma posición, hoy mi cabeza está más en salir al exterior", inició.

Respecto de qué mercado le seduciría más en esta etapa de su carrera, el zaguero de 34 años manifestó: "Estuve mucho tiempo en Europa y hoy no me gustaría estar tan lejos otra vez, estoy planteándome la idea de quedarme en Sudamérica".

Luego contó de qué país recibió una oferta: "A la liga argentina le dije que no por el club porque empecé a hacer mi trabajo, a investigar con jugadores que habían jugado en esa institución y habían algunos problemas en esa institución". Y añadió: "Es la primera vez que me toca estar libre con 34 años y no quiero apresurarme tampoco, pero no quiero excederme en la espera, intento preguntar todo lo que me interesa como jugador de fútbol, la ciudad deportiva, la parte médica, si cobran al día y la relación que hay en el plantel".

Por su parte, también afirmó que Ariel Holan, que lo dirigió en León, desea contar con él para reforzar a la Universidad Católica: "Hablé con Holan, tengo una relación muy buena, es uno de los equipo que están interesados, hay un tema de cupos de extranjeros que es bastante complicado, están buscando alguna opción de préstamo, pero con Ariel he hablado varias veces".

Al ser consultado acerca de qué sucedió para que se termine dando su rápida salida del elenco mexicano respndió: "Somos dos los sorprendidos, por cosas que han pasado, soy agradecido a las personas que me abrieron las puertas, han pasado varias cosas, me encontré con un grupo en el que la química con el entrenador no era muy buena, Holan termina renunciando, el club no tuvo una de sus mejores temporadas, no terminamos ni clasificando a los playoffs y a los primeros que se mira son los fichajes; venia un entrenador nuevo con su idea y quería traer a sus jugadores, había cuatro centrales extranjeros y había que liberar uno, no había tenido los minutos que esperaba tener".

El defensor central también se refirió a si se equivocó o no a la hora de salir de Peñarol: "No, yo siempre digo que arrepentimiento no, si voy cuatro meses atrás estaba convencido, capaz que si me decís mirando para atrás capaz que sí, que no salió como yo esperaba y fue todo lo opuesto, no es fácil a veces tomar decisiones de un día para otro". Y agregó: "A veces decís qué pasó, por qué pasó así, nunca pensé que la historia fuera así, ellos me vinieron a buscar, pagaron la cláusula, me ofrecieron un año y medio de contrato, estaba convencido, tenía todas las de ganar y las ganas de demostrar allá, era el gran paso a dar".