Gallardo sobre el abucheo a Messi: "Nosotros lo maltratamos también, no nos hagamos los patriotas"

La eliminación de la Champions League en manos de Real Madrid fue el detonante para la afición de París Saint-Germain, que ya venía acumulando malestar por el rendimiento de su equipo y, además de los silbidos a Lionel Messi y Neymar el domingo durante el encuentro de la Ligue 1 frente al Bordeaux, este lunes se sumaron las pintadas de los hinchas pidiendo que jugadores y del presidente Nasser Al-Khelafi abandonen el club.

Marcelo Gallardo, colega de su compatriota y entrenador del París, Mauricio Pochettino, fue consultado sobre este hecho y sorprendió con su respuesta.



"Lo que menos esperaba es que me pregunten sobre Leo. En el fútbol nada llama la atención. Nosotros lo maltratamos bastante también. Ahora no nos hagamos los patriotas. Porque he escuchado mucha gente y nosotros lo maltratamos mucho previo a que renunciara en la selección, que luego gracias a Dios se arrepintió", sostuvo el Muñeco en rueda de prensa tras el triunfo de River ante Gimnasia (4-0).

"Acuérdense, tengamos memoria. Entiendo que en otros lugares viven el fútbol de otra manera y si tiene que reprobar lo hacen de esa manera, pero yo no lo comparto para nada", añadió el DT del Millonario.

La palabra de Mauricio Pochettino

"Estamos satisfechos con la reacción del equipo hoy en un contexto difícil y ante un equipo difícil. Creo que todos los que aman al PSG se sintieron tristes y yo estoy triste por lo que viví hoy. Todos estamos afectados, sentimos una desilusión y frustración. Somos responsables, pero debemos asumir los próximos objetivos. A nadie le gusta este fondo, me puso muy triste lo que pasó", expresó Pochettino a la prensa tras el partido en el Parque de los Príncipes.

"Es difícil. Se entiende la frustración de la gente y se siente el humor, que es el mismo que tenemos nosotros y todos los que queremos a PSG. Ellos lo manifiestan de una forma que da un poco de tristeza. El respeto siempre tiene que existir. Está claro que tenemos que mirar para adelante, no se puede cambiar el pasado y solamente podemos hacernos fuerte para el futuro", concluyó.