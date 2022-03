Los galácticos que quedaron eliminados en el camino al Mundial de Catar 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 fueron exigentes y competitivas, por lo que no todas las estrellas del mundo del fútbol pudieron acceder a la máxima cita a nivel selecciones. ¿Quiénes son algunos de los galácticos que perdieron su chance de decir presente la Copa del Mundo?

Uno de los nombres más resonantes que no podrá asistir al torneo por primera vez con su selección es Erling Haaland. El delantero del Borussia Dortmund, que es el principal pretendido por las potencias europeas junto con Kylian Mbappé, compitió con la selección nórdica en el clasificatorio al Mundial, pero quedó en el camino tras finalizar tercero en el grupo G. De ese sitio Países Bajos terminó primero y clasificó al Mundial, mientras que Turquía fue al repechaje y terminó eliminado por Portugal en la semifinal.

Zlatan Ibrahimovic también se perderá lo que pudo haber sido el último Mundial de su carrera. El sueco había retornado a su selección en busca de cumplir el objetivo máximo al llegar a su tercer Mundial (tras 2002 y 2006), pero no logró hacerlo tras caer 2-0 en la final del repechaje ante la Polonia de Robert Lewandowski.

Otra de las recordadas ausencias será la de Italia, el campeón de Europa. Los dirigidos por Roberto Mancini, que desde su llegada habían acumulado una racha invicta récord que incluso los llevó a colocarse la corona de Europa, no pudieron cumplir el propósito de ir a Catar. ¿Por qué? Perdieron de forma sorpresiva ante Macedonia del Norte en la semifinal del repechaje y no lograron acceder a una hipotética final que lo hubiese puesto cara a cara con Portugal. Gianluigi Donnarumma, Marco Verrati, Ciro Inmobile y otros nombres rutilantes no estarán en Catar. Finalmente, el conjunto luso de Cristiano Ronaldo sí estará en la cita mundialista.

También llamará la atención la ausencia de Mohamed Salah, una de las figuras de Egipto y del Liverpool inglés. Los Faraones volvieron a perder ante Senegal en la final del repechaje luego de lo que había sido la definición de la Copa Africana de Naciones, donde también cayeron por penales. Por un lado, festejó Sadio Mané, que estará en el Mundial, y por el otro se frustró el sueño de Salah, que vio como su compañero en Inglaterra le arrebató el sueño al rematar el penal decisivo que le dio la gloria a su equipo.

Otras de las estrellas que no pudieron cumplir con su sueño fueron Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Chile perdió 2-0 en la última fecha de las Eliminatorias ante Uruguay y desperdició cualquier tipo de chance de competir por el quinto lugar. A su vez, la victoria de Perú ante Paraguay hizo que cualquier esfuerzo fuera en vano ya que el conjunto de Ricardo Gareca se aseguró disputar el repechaje.

Aubameyang, sin su primer Mundial

Gabón tenía el gran desafío de buscar la clasificación al primer Mundial de su historia con Pierre-Emerick Aubameyang como gran figura, pero a pesar del gran rendimiento del delantero del Barcelona no logró hacerlo. El artillero marcó dos goles en cinco juegos, pero su selección terminó detrás del líder Egipto y quedó en las puertas del repechaje.

James Rodríguez no pudo clasificar a su tercer Mundial

El mediocampista colombiano, que ya había disputado los Mundiales de 2014 y 2018, se quedó en las puertas de la gloria luego de que Colombia quedara en el sexto lugar con 23 puntos, uno menos que Perú, quien obtuvo el repechaje.

Riyad Mahrez no podrá jugarlo por segunda vez

Riyad Mahrez, la estrella de Argelia que ya había jugado la Copa del Mundo en 2014, no podrá estar en Catar 2022 luego de que su equipo perdiera 2-1 ante Camerún en tiempo adicional por el duelo definitorio para cumplir el objetivo.