Fútbol femenino: así se jugará la fecha 3 con la vuelta al público y clásico Nacional-Peñarol

Se cruzan el líder con su escolta. Se cruzan Nacional y Peñarol. Se cruzan las dos grandes potencias que hoy tiene el fútbol femenino uruguayo. Si bien el torneo recién comienza y es más que probable que ambos equipos estén en la Segunda Fase, el duelo entre tricolores y aurinegras siempre tiene un gusto especial.

El próximo domingo, desde las 11:00, se disputará el juego en el Estadio Charrúa y por la tercera fecha del certamen donde Nacional continuará como líder en caso de triunfo o empate, mientras que Peñarol le arrebatará la cima si se queda con los tres puntos.

El agregado que tendrá este juego, y también toda la fecha, es el regreso del público a las canchas. Si bien será con aforo limitado de 100 personas por equipo y con protocolo sanitario ya que todos los asistentes deberán presentar su certificado de vacunación, representa el retorno de los hinchas a la tribuna.



Cabe destacar que el juego entre Nacional y Peñarol no será el único destacado de la fecha teniendo en cuenta que Fénix, el otro líder del certamen, enfrentará a Danubio. Las chicas albivioletas contarán con la chance, si se dan los resultados, de ser líderes de forma solitaria, algo que en las últimas temporadas pareciera ser exclusivo para los equipos grandes.

¿Cómo se jugará la tercera fecha del torneo?

Sábado 25 de setiembre



- Liverpool vs. Racing / Estadio Charrúa (20:00 hs.)



Domingo 26 de setiembre



- Nacional vs. Peñarol / Estadio Charrúa (11:00 hs.) - AUFTV



- Atenas vs. River Plate / Estadio Charrúa (15:00 hs.)



- Danubio vs. Fénix / Estadio Jardines del Hipódromo (15:00 hs.)



- Defensor Sporting vs. Náutico / Estadio Charrúa (20:00 hs.)