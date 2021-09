La furia de Lema, ex-Peñarol, contra un juez: "¡Dulce de leche hacemos con ustedes por lo malos que son!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cristian Lema, zaguero de Newell's que dos temporadas atrás defendió a Peñarol, protagonizó un tenso momento en el cierre de la fecha número 13 del fútbol.

Su equipo cayó como local por 1-0 ante Huracán y al cierre del mismo, el defensor explotó contra el árbitro Fernando Echenique.

"¡Yo te escuché! Eso es porque sos cagón. ¡Escuchame, después lo hablamos en el vestuario!", le dijo Lema, a los gritos mientras compañeros intentaban terminar el conflicto.



"¿'Sos un desastre' me decís? Sos árbitro, hermano. 'Sos un desastre", me dijo. Él es árbitro, 'sos un desastre', me dijiste.", agregó.



Camino al vestuario, Lema siguió: "¿Yo soy 'un desastre' y ustedes qué son? Todas las fechas, papá... Y no salgo a hablar de los árbitros porque si no... ¡Dulce de leche hacemos con ustedes por lo malos que son! ¡Cagón de mierda!".

Minutos después, Lema habló para ESPN y opinó sobre lo sucedido: "Si hay que decir las cosas, hay que decirlas en la cara. Si sos árbitro y hablás de esa forma es penoso".



"Los errores que nos vienen costando puntos son errores nuestros y a veces no son errores nuestros. Parece que acá si no se habla no se hace nada, no te pasan una repetición, a mí me llama la atención", añadió.



Newell's está en el puesto 17 de la tabla, a cuatro puntos del último. El campeonato de la vecina orilla lo domina el Talleres del Cacique Medina con 29 unidades, seguido de cerca por River Plate con 27.