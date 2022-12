El as en la manga que tiene Francia para la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De cara a la final del Mundial de Qatar 2022 frente a la selección de Argentina, la selección de Francia tiene un as en la manga. El equipo europeo, que se clasificó para la instancia decisiva al derrotar a Marruecos por 2-0 este miércoles, se ilusiona con tener de regreso a una de sus estrellas.

Se trata de Karim Benzema, quien fue desafectado de la convocatoria pocos días antes del debut del conjunto galo en el Grupo D a raíz de un desgarro, pero desde el sábado pasado se entrena a la par de sus compañeros en Real Madrid.

Karim Benzema. Foto: EFE.

El ganador del Balón de Oro 2022 fue una de las múltiples bajas que tuvo el seleccionado francés, pero nunca fue reemplazado en la lista de buena fe por el entrenador Didier Deschamps. Por eso, el Gato sigue siendo uno de los 26 jugadores inscriptos en FIFA por Les Bleus y está en condiciones reglamentarias de salir al campo de juego del estadio Lusail. Depende de la decisión del DT, claro.

Según informa el medio español Mundo Deportivo, Benzema sería autorizado por el entrenador de Real, Carlo Ancelotti, y por el club español a volver a Qatar y podrá estar el domingo junto a sus compañeros del seleccionado. En ese sentido, según el medio barcelonés, Karim trabaja con normalidad tres semanas después de cuando salió lesionado del único entrenamiento en el que participó en la selección, el plazo que se esperaba. Eso implica que el club merengue no percibirá una indemnización de FIFA, porque el período mínimo de baja que establece el organismo del fútbol mundial es de 28 días de inactividad.

Por estas horas, en Europa se habla que está en manos del propio jugador la decisión de acudir o no a Qatar. Formalmente, Benzema recibirá una medalla dorada o plateada, en su condición de campeón o subcampeón según cómo termine el juego decisivo de Qatar 2022, además de un diploma acreditativo de FIFA.

El goleador no fue parte del Equipe de France campeón del mundo en Rusia 2018 y jugó por su país solamente una vez la Copa del Mundo, en Brasil 2014, cuando protagonizó cinco encuentros y marcó tres tantos. Este año, sin él, el que saldó la cuenta pendiente con el gol es Olivier Giroud, el centrodelantero titular que no había convertido en la consagración de hace cuatro años y ahora se transformó en el máximo anotador histórico de la selección de Francia.

Luego de la victoria sobre Marruecos, Benzema compartió una publicación en su cuenta de Instagram celebrando el paso al último desafío: “En la final”. Algo similar había hecho luego de la victoria sobre Inglaterra por 2-1 en los cuartos de final.

En la conferencia de prensa posterior al triunfo en la semifinal, a Deschamps, que no lo reemplazó en la lista de buena fe, lo consultaron sobre la posibilidad del regreso de Benzema para el domingo y eludió una respuesta concreta: "No voy a responder, siguiente pregunta". El DT dejó las puertas abiertas al as en la manga.