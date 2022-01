FIFA rechazó propuesta de Brasil que podía complicar a Uruguay de cara a Catar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Brasil, junto a Argentina, son las dos selecciones de Conmebol que ya están clasificadas al Mundial de Catar. A falta de cuatro fechas para el cierre de las Eliminatorias, los dirigidos por Tite siguen invictos y saben que nada desde lo deportivo los podrá dejar afuera de la Copa del Mundo.

De todas maneras, esa gran diferencia que marcó la Canarinha respecto a los rivales del continente es una preocupación para el entrenador teniendo en cuenta que cuando llegue al Mundial se enfrentará a otro tipo de nivel que pocas selecciones de América pueden alcanzar.

Con la pandemia de covid-19 en el medio, los amistosos intercontinentales no son habituales como ocurría en otras épocas y con la intención de volver a disputarlos para ganar ritmo fue que Brasil le hizo un planteo a FIFA y a Conmebol.

Según informó GloboEsporte en las últimas horas, la idea del Scratch era presentar un equipo alternativo para las últimas dos fechas de Eliminatorias, a disputarse en marzo, y poder gestionar amistosos con selecciones de Europa para utilizar allí a su plantel principal.

Claro está que Tite está en todo su derecho de armar un plantel alternativo para afrontar dichos partidos, pero con la negativa de poder organizar amistosos tendría doble problema: no solo no tendría actividad ante rivales del Viejo Continente, sino que también su plantel principal no ganaría minutos.

Se buscaban "tres selecciones top" de las que ya estuvieran clasificadas al Mundial según expresó el vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Gustavo Feijo, al medio norteño.

La chance de "complicar a Uruguay" fue una de las que entendieron tanto FIFA como Conmebol para negar esta posibilidad teniendo en cuenta que en esas dos últimas jornadas Brasil se mide con Chile y Bolivia, selecciones que todavía tienen posibilidades de clasificar.

Dejar jugar a Brasil con un equipo alternativo podría significar una "ayuda" para ambos seleccionados y perjudicaría también a otras selecciones como Colombia, Perú o Paraguay que podrían llegar con chances a esas últimas jornadas.

A su vez, la propuesta de Brasil fue negada entendiendo que "hay que honrar las Eliminatorias" y no escapa también el aspecto comercial que significa que disputen este torneo figuras como Neymar.