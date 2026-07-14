Ferrari dijo por qué las elecciones de AUF no deben ser en marzo y recordó: “En la última me obligaron a bajarme"

Pablo Ferrari se postuló a las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en 2023 pero su candidatura sufrió un obstáculo cuando fue notificado por Conmebol en una carta en la que le expresaron que no validaban su certificado de idoneidad por ser parte de un organismo público como la Secretaría Nacional del Deporte y le exigían que renunciara para poder ser elegible a la presidencia de la entidad que rige al fútbol uruguayo. “Me bajaron de la candidatura cuando faltan horas para la elección. No tengo otra forma para definirlo”, dijo en ese entonces.

Tres años después, con unas nuevas elecciones a disputarse, en teoría, en marzo-abril, el abogado —miembro del Comité Olímpico Uruguayo y expresidente de la Unión de Rugby del Uruguay en tres períodos— volvió a referirse al tema y fue crítico con la campaña de Ignacio Alonso, quien "viene de dos gestiones donde nos quedamos en fase de grupos, ahí no hay autocrítica”.

"Yo me quedé un poco con las preguntas que le hicieron el otro día (en Polideportivo) al presidente Alonso. Obviamente que los derechos de televisión para él fueron como un logro importante. Yo no discuto eso hasta ver los resultados, porque esto es como dijo (José Luis) Palma, hasta que ingrese el dinero, veremos si sirvió o no sirvió. Yo también quería un contrato histórico, lo dije, pero obviamente no como pasó después, las bases eran unas, había que votar por lotes, había que los clubes comprometerse, a que sea por lotes. Y eso Alonso lo quiso corregir. No le llevaron esa idea. Un día es una cosa, un día es otra, se van cambiando las reglas de juego", expresó este martes en diálogo con 100% Deporte (Sport 890).

Y desarrolló: "El problema la elección pasada fue que me fueron cambiando las reglas de juego. Primero la Comisión de Ética de AUF, donde estaba Alfredo Etchandy, Eduardo Vescovi, Gervasio Gedankey otros más, me hizo un examen de idoneidad para ver si yo estaba embargado, si había tenido alguna denuncia penal y si estaba preparado, la cual pasé limpito".

Pero tras ellos ocurrió este "cambio de reglas" al que hizo referencia Ferrari: "Por ejemplo, yo tenía un gran compromiso con los clubes de la 'C'. Y si llegaba a ganar esa liga, pasaba a la segunda vuelta. Dicho esto, el doctor Bordaberry, que había hecho una consulta en la elección anterior para saber cómo debían votar las mesas, obtuvo la respuesta de la Corte Electoral de que debía ser de manera secreta, pues lo que pasó fue que fue a mano alzada con la presencia de Alonso y otros directivos viendo cómo votaba la 'C'. Muchos de ellos me dijeron: "Mirá, Pablo, yo no puedo votar acá. Imagínate si me pasa algo, me están mirando a ver lo que voy a hacer'. Ahí los clubes, que eran los legitimados activamente, hicieron un juicio que iba a demorar cinco o seis días, con acciones de amparo y todo ese tipo de cosas, y en el interín el femenino votó a mi favor de manera secreta", explicó el doctor.

Cuando faltaban dos días para la elección Ferrari recibió la Conmebol "diciendo que no podía porque seguía siendo funcionario público".

"Me mandan una ley, yo la verdad que estaba con mucha cosa, eran muy vertiginoso esos 15 días, y posteriormente a que me obligan a bajarme, porque yo no podía estar renunciando sin saber cómo iba a ser el futuro, me doy cuenta que esa ley estaba derogada. Entonces si yo tenia un cuerpo en ese momento de abogados trabajando todo el tiempo para mí, capaz que no me tenía que bajar"

Uruguay en los Mundiales bajo el mandato de Ignacio Alonso

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, atiende a la prensa ante de la llegada de la selección uruguaya al aeropuerto de carrasco para viajar al Mundial 2026. Foto: Estefanía Leal | El País

“Ignacio Alonso viene de dos gestiones donde nos quedamos en fase de grupos, ahí no hay autocrítica; la única que hubo fue la de Luis Suárez”, expresó sobre las declaraciones del presidente de AUF el pasado domingo. "Si Alonso dijera 'a pesar de que me fue mal quiero quedarme', es una decisión personal... pero yo no la tomaría, dejaría que otro, incluso del oficialismo, compitiera".

"El estatuto de la AUF prevé dos períodos, con uno en el medio para regresar, y dice que todo el Consejo Ejecutivo no puede tener más de dos períodos", añadió Ferrari, y dijo que las elecciones no deberían ser en marzo sino en noviembre. "Luego de Qatar 2022 la elección debía ser inmediata pero se dio en febrero, pero debe ser en año de Mundial y asumir al siguiente 1 de enero", sostuvo respecto a una excepción por el desarrollo atípico de esta Copa del Mundo.

Respecto al posible cambio de estatuto, expresó: "¿El Ministerio de Educación y Cultura que va a hacer con la Ley 19.828? Esta dice que no se puede presentar en más de dos períodos. El recambio es sano en cualquier ámbito".

Ante la consulta de si tiene "compañía" como para prepararse dijo que "no literalmente" pero que ha tenido llamadas de apoyo, incluso desde que debió declinar la idea en la elección anterior.