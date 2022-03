“Es un fenómeno con unos huevos como los del caballo de Artigas”, dijo Lugano de Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Lugano ayudó a la selección de Uruguay a clasificar a más de un Mundial. Ex capitán y referente de la Celeste, siempre se le consultó sobre los temas de relevancia para el equipo. En esta oportunidad la Tota expresó su admiración por todo lo que ha logrado Luis Suárez y se solidarizó con el lugar que ocupa hoy Diego Godín, sitió en el que él estuvo por mucho tiempo. A su vez, adhirió a las palabras de Diego Alonso sobre la actitud que deberá tener Uruguay en Catar 2022.

“El Lucho es una fiera”, dijo el ex zaguero al recordar una charla que tuvo con el Pistolero en noviembre de 2021. “Hablamos bastante con Luis. Después del partido con Bolivia, que la cosa se puso complicada y se dio la salida del maestro, en una charla me dijo: ‘Tranquilo capitán que entramos en Zona Suárez y sabés que yo respondo’", contó Lugano en Peloteando (Radio Universal 970).

"No me extrañó, porque desde el 2014 que yo vengo diciendo que es el mejor jugador de todos los tiempos del fútbol uruguayo. Fui el primer loco que lo dijo y me criticaron. Lo digo con respeto a Ghiggia, Schiaffino o Rocha. Si hacemos memoria, lo que ha hecho Luis por nosotros es incalculable. Además de cosas internas que uno sabe que ha hecho por la selección”, aseguró.



Lugano siguió adulando a su amigo y ex compañero y fue allí cuando hizo una divertida comparación: “Luis tiene un gran compromiso con la selección, con el fútbol uruguayo y hasta con cosas con las que no tendría por qué comprometerse. Es un fenómeno con unos huevos como los del caballo de Artigas. Es un orgullo. Ahora con 35 años, ya en las últimas, puede perder un poco de potencia y estado físico, pero no la jerarquía, ni el compromiso, ni la identificación ni la entrega por la selección “, remarcó.

Diego Godín

"Me sentí totalmente identificado porque yo llevé el peso de la responsabilidad en dos Eliminatorias por ser el capitán y el referente. Incluso lo hablamos con el Faraón en los peores momentos de esta Eliminatoria, de cómo es diferente ser el capitán y cuánto pesa", comentó sobre la imagen final del duelo ante Perú donde Diego Godín lloraba de la emoción al obtener la clasificación.



"El alivio que sentí cuando fuimos a Sudáfrica o a Brasil fue algo que no puedo transmitir. Sé exactamente lo que el Faraón sintió en ese momento porque lo hablamos y porque me pasó”, añadió la Tota, que destacó la forma y el compromiso en la que el actual capitán enfrentó la situación.

Diego Alonso

El entrenador de la Celeste, Diego Alonso, expresó en la previa al duelo de Chile que pese a la clasificación, Uruguay jugaría por el "orgullo", y así fue. Además, sostuvo que al Mundial no irán a "participar, sino a dar lo máximo". Sobre estas declaraciones, Lugano dio su visto bueno: “Siempre que Uruguay va a un Mundial tiene que ir con esa ilusión. En los dos Mundiales que me tocó jugar a mí, la mentalidad y el discurso nuestro era que íbamos a ser campeones".



"En Sudáfrica 2010 se reían de nosotros porque decíamos que íbamos a ser campeones, pero era nuestro deseo y nuestra mentalidad. Uruguay siempre tiene jugadores y tiene camiseta, así que tiene que soñar alto. Lo que dice Alonso está perfecto y esa es la mentalidad. Pero después eso hay que trasladarlo al día a día o al minuto a minuto porque es tan exigente el fútbol que para llegar y competir tenés que estar en todos los detalles, de todos los jugadores y en todo el año”, explicó la Tota.

Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales

"Como saben nuestra generación no se conformó con llevar a Uruguay a un cuarto puesto del Mundial, las Copas América, ranking 2 FIFA. Intentamos hacer algo por el fútbol uruguayo de verdad. Esto funcionaba mal. Decidimos un día, luego de muchas concentraciones y charlas, ponernos las pilas. Sabíamos lo que ibas a afrontar, el desgaste, que cuestionar una estructura de 25 años iba a ser difícil", comentó.



"El fútbol uruguayo mueve dinero, poder, influencia, mucho a nivel político y a nivel social y nosotros nos vimos en la obligación de llevar a este fútbol a como está en el resto del mundo –décadas delate nuestro– en estructura, en gestión, capacidad económica, en transparencia... Nos ha costado, hemos avanzado todo lo que nos propusimos. No porque seamos fenómenos, pero al final del día las cosas por el bien común terminan venciendo", agregó.

"No escuché nada de las otras listas, pero me imagino. La nueva generación de jugadores está más informaba. La Mutual como funcionaba antes ya no puede funcionar. Nosotros muy firmes creemos que hay que seguir modernizándose", sostuvo, y añadió: "Hay gente que pierde con eso, hay mucha plata en juego. Los que vivían de eso lo defienden con uñas y dientes, uno lo entiende, pero nuestro pensamiento es altruista, queremos un fútbol uruguayo que sea la mejor versión de nosotros mismos posible. Nuestra responsabilidad fue más que patear una pelota".