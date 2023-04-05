Fede Valverde: "Supimos aprovechar las oportunidades; después de tanto trabajo nos merecemos estar en la final"

Con información de EFE

Fede Valverde catalogó de "muy bonito y satisfactorio" el haber goleado 4-0 al Barcelona en el Camp Nou tras un "gran partido, sobre todo en la segunda parte" del Real Madrid.

"Mirando el resultado, es muy bonito y satisfactorio. Lo importante es ganar. Hicimos un gran partido. Sobre todo en la segunda parte, donde encontramos muchos espacios", dijo en Movistar+ tras el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

"El primer gol fue el más importante. Hasta entonces era un partido igualado. Encontramos el gol de la forma que queríamos, intentando robar y salir rápido. Hay que darle la enhorabuena a los delanteros, que fueron muy importantes atacando y defendiendo", analizó.

Valverde también ponderó el planteamiento ofensivo de su técnico, el italiano Carlo Ancelotti. "Había que salir a buscar el resultado. Uno siempre respeta lo que dice el entrenador. Había que salir a ganar. Jugando con tres puntas y Luka (Modric) suelto, demostramos que salimos a ganar", declaró.

El centrocampista también destacó a Benzema, autor de tres goles en el Camp Nou. "Por más que hoy meta determinados goles o luego no, para nosotros es un referente y una imagen para todos los jóvenes", aseguró.

"Tenemos que pensar un poco más. En vez de disfrutar más el partido te enojas con ellos", comentó sobre la tensión de los últimos minutos.

Además, en Televisión Española, habló de la final contra Osasuna del próximo 6 de mayo.

"Disfrutar este momento. Otra final más con el Real Madrid. Después de tanto trabajo nos merecemos estar ahí. Osasuna hizo un gran partido ayer y va a ser una bonita final", concluyó.

