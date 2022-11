Fede Valverde fue el mejor futbolista del partido según FIFA, medios internacionales lo destacaron y fue tendencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay comenzó con un empate el Mundial de Qatar 2022 ante Corea del Sur. No hay dudas de que Federico Valverde fue el mejor futbolista del equipo, mostró garra y trancó siempre que pudo.

Conforme fue transcurriendo el partido el Halcón celeste se volvió tendencia. Tanto en Twitter como en los medios de todo el mundo se destacó, incluso la FIFA lo designó mejor jugador del partido.

Fede Valverde mejor jugador del partido. Foto: FIFA

Desde "guerrero charrúa" a "se echa el equipo a la espalda", fueron los comentarios que se hicieron desde los portales. Aunque no todos fueron íntegramente positivos.

Marca sobre Federico Valverde.

El diario Marca de España lo destacó, aunque precisó que no se trató del "Fede Valverde del Real Madrid".



"Ante Corea, metió un 'balinazo' a la cruceta (exactamente ahí) en los últimos minutos de un partido, es cierto, que no fue el mejor en sus últimos tiempos. No estuvo mal, ni mucho menos, pero tampoco fue el Valverde espléndido del Real Madrid. Pese a ello, el latigazo que soltó desde 25 metros fue de lo mejor de un partido soso, sin muchas 'chances'. Cuando él cogió algo de vuelo, el equipo creció", escribió el medio.

As sobre Federico Valverde.

El Comercio sobre Federico Valverde.

"Valverde, hoy por hoy, es el jugador que genera más ilusión al pueblo uruguayo. Su gran presente en el Real Madrid le respalda. No casualmente es uno de los mediocampistas más valiosos del mundo. 100 millones de euros es lo que vale actualmente y solo Phil Foden le supera en ese sentido (110 M€)", redactó El Comercio de Perú.

"¿Festejó un gol? Cuando transcurría el primer minuto del tiempo adicionado en el partido que Uruguay y Corea del Sur empataron 0-0, el mediocampista de “la celeste” Federico Valverde comenzó a hacer gestos alocados como si un derechazo de su pierna hubiera metido la pelota debajo de los tres palos. Pero no, lejos de haber marcado, el uruguayo se mostró efusivo porque había cortado, sin hacer falta, una jugada peligrosa de contraataque para el rival", expresó el medio argentino La Nación.

Al aire libre sobre Federico Valverde.

El volante de la selección también fue tendencia en Twitter por su actitud de ir hacia adelante.

Tendencia en Twitter.

La advertencia del DT de Corea del Sur

“Valverde es un jugador fantástico, de una calidad técnica extraordinaria, con una dimensión físicamente... Puede considerarse con De Bruyne como uno de los mejores medios. Tiene una gran influencia en la forma de jugar de Uruguay y desde media distancia puede resolver un partido. Son muy fuertes colectiva e individualmente”, advertía el entrenador de Corea del Sur, Paulo Bento, en la previa del Uruguay vs Corea del Sur.