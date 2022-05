Fede Valverde: "En Catar quiero ponerme el equipo al hombro, es una revancha hermosa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A sus 23 años, Federico Valverde vive un gran momento en su carrera. Fue campeón de LaLiga con Real Madrid, se prepara para disputar su primera final de Champions League y a su vez tendrá la oportunidad de debutar en una Copa del Mundo con Uruguay.

Son muchas las cosas que vivió y que vive un futbolista que dentro de la cancha demuestra su entrega, pero que fuera de la misma mantiene el perfil bajo y la humildad que lo caracteriza.

En una entrevista con El Club del Deportista que fue publicada en el diario Marca de España, que le dio la tapa de su edición del lunes 23 de mayo, el Halcón se animó a hablar de todo.

Federico Valverde en la tapa del Diario Marca.

Entre otras cosas, el volante uruguayo fue consultado sobre la chance de disputar su primer Mundial con la Celeste y aseguró: "Para mí es una revancha hermosa".

Cabe recordar que Valverde participó de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, pero que quedó afuera de la lista de convocados de Óscar Washington Tabárez.

"Jugué muchas veces con mi país, pero un Mundial es algo único y obviamente nosotros vamos a ir a por el trofeo, si te dijese otra cosa te estaría mintiendo", aseguró el Halcón.

"A nivel personal quiero dar lo mejor de mí, ponerme el equipo al hombro, porque me siento capacitado de dar lo mejor de mí así que hay que ir a por todo", confesó quien también aseguró que si fuese director deportivo del Real Madrid ficharía a Rodrigo Bentancur.

Federico Valverde fue uno de los más destacados en el juego entre Uruguay y Venezuela. Foto: Nicolás Pereyra.

Pero la selección no fue lo único sobre lo que habló Valverde que también mostró su admiración por dos jugadores con los que compartió (y comparte) cancha: Diego Forlán y Luka Modric.

"Para mí fue increíble para mí que justo cuando yo subí al primer equipo, él llegó a Peñarol. Fue único. Verlo entrenar, trabajar, era de los primeros que llegaban al complejo, de los últimos en irse y Forlán ya había conseguido muchas cosas, pero demostraba lo gran profesional que era. Intentaba aprender de él en cada entrenamiento. Ha tenido muchísimas actitudes a favor de mí y siempre lo voy a tener en mi cabeza", aseguró sobre Cachavacha con quien compartió en Peñarol.

En relación al volante croata manifestó: "Es un placer verlo jugar, un placer tenerlo como compañero, un placer ver todo lo que da por el escudo que representa. Siempre bromeo con él porque yo no sé cómo voy a llegar a su edad porque hoy por hoy termino muchos partidos y me duele todo el cuerpo y creo que es ejemplar para todos nosotros lo que representa Luka.

El abrazo entre Federico Valverde y Luka Modric. Foto: @fedeevalverde.

El próximo sábado 28 de mayo (16:00, hora de Uruguay) Real Madrid afrontará la final de la Champions League frente a Liverpool y Valverde respondió a las declaraciones de Salah que indicaba que prefería enfrentarse a los Merengues que al Manchester City en la definición.

"Obviamente son palabras que cada uno puede tomar como quiera. Yo soy rival y es como menospreciar al escudo del Real Madrid, a los jugadores... Nosotros lo único que debemos hacer es dar lo mejor nuestro, intentar demostrar por qué estamos en la final y ojalá le podamos dar otro trofeo a la afición y al Real Madrid", recalcó.

"El otro día estaba con unos amigos y hablábamos de la final Liverpool - Milán que yo vi con mis padres y hoy por hoy me está tocando jugar a mí. El sueño era jugar en el Real Madrid, pero jamás pensé jugar una final de Champions. Con el objetivo bien en mente de ganar, si no, no vale la pena llegar hasta aquí", añadió sobre el duelo que vivirá el próximo fin de semana.

Federico Valverde y su familia. Foto: Instagram Mina Bonino.

También contó detalles de su intimidad y cómo en su casa cuenta con un cuarto de juegos para distraerse: "Sí, suelo hacerlo de noche cuando mi hijo ya está durmiendo y disfruté el día con mi familia. A veces aprovecho cuando mi mujer está dormida o me escapo para no mirar nada con ella [risas]. No, mentira. Es mi momento, hay veces que entre viaje y viaje llegas cansado y esa es la manera de seguir conectado con tus amigos, seguir compartiendo unas risas y te hace olvidar del fútbol, alejarse un poco del estrés y los nervios. Es la manera de desconectar un poco".

Aunque no escapa que también comparte con su pequeño hijo Benicio al que busca motivar: "Si gana él bienvenido sea, pero yo voy a intentar ganar. Creo que así es como también se van puliendo los ganadores. Siempre hay que ir a por el objetivo que es ganar, a mí me gusta ganar en lo que sea. Tampoco vamos a matarnos con mi hijo, pero sí él juega a ganar yo también.