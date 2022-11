De fanáticos a influencers: Lionel Messi se llevó todos los halagos en el Lusail Stadium

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fanáticos con una bandera de Lionel Messi. Foto: Mateo Vázquez.

Argentina venció a México por 2-0 en la segunda fecha del grupo C por el Mundial de Qatar 2022 y Lionel Messi fue figura. La Pulga no tuvo su partido más brillante pero abrió el marcador en el segundo tiempo con un remate lejano.

Tras el partido los argentinos celebraron el triunfo que los vuelve a poner en competencia en Qatar 2022 y que además les permite festejar ante México, un rival con el que en los últimos años ha tenido mayor rivalidad.



Todos los hinchas argentinos reconocieron la importancia de Messi en este partido y en la selección de Lionel Scaloni. “Es Dios, después del Diego el mejor jugador de la historia. Me hizo emocionar muchísimo. Es lo más para nosotros, ojalá no deje nunca de jugar al fútbol”, dijo un fanático argentino en los alrededores del Lusail Stadium.

Entre los hinchas argentinos se encontraba Martín Dardik, un creador de contenidos argentino conocido como el “Trinche”. “La verdad lo vi bien, el segundo tiempo muchísimo mejor que el primero. Creo que se vivió como una final y los jugadores lo vivieron de esa manera”, dijo.



Otro creador de contenidos que estuvo presente en el lugar fue el mexicano Robegril, reconocido por sus recetas de cocina principalmente carne asada y por su latiguillo “¡Que Chille!”. “Parejo hasta el primer tiempo, con el segundo tiempo y el gol de Messi México se vino abajo. Íbamos para el empate pero no funciono al final”, dijo, y no ahorró halagos para Messi, al que calificó como el mejor del mundo y tal vez de la historia.



Fanáticos mexicanos lamentaron no haber aprovechado el primer tiempo, en el que los aztecas fueron superiores y pudieron controlar las distintas armas de Argentina.