Messi tras la victoria ante México en Qatar 2022: el triunfo para "acomodarse" y los rumores sobre su tobillo

Argentina salió a la cancha ante México con la necesidad de ganar para no complicar su panorama de clasificación en el Mundial de Qatar 2022. Y tras una hora de juego en la que prevaleció la disputa reñida por sobre el juego y la interrupción por sobre la velocidad, apareció Lionel Messi, la estrella argentina, para enseñarle el camino al equipo de Lionel Scaloni. Recibió en las puertas del área, remató con potencia y colocó el 1-0 parcial.

Minutos más tarde ingresó Enzo Fernández y, tras una asistencia de Messi, que estuvo involucrado en las dos acciones más relevantes del partido, colocó la pelota en el ángulo izquierdo de Ochoa, que quedó inmóvil ante semejante remate. Fue victoria 2-0 de Argentina.

Una vez finalizado el partido, el capitán albiceleste dialogó con Directv Sports: "Sabíamos que teníamos que jugarlo de esta manera, era un partido complicado para levantarnos. El primer tiempo no jugábamos como teníamos que jugarlo, en el segundo nos calmamos y después del gol volvimos a ser los que somos nosotros. Había que ganar para acomodarnos", inició.

Y luego se refirió a lo que fue el debut con caída ante Arabia Saudita: "Nos costó mucho el primer partido, es normal porque hay muchos chicos que jugaron su primer Mundial y también el horario; no es una excusa, pero no salimos como tenemos que salir".

Sobre los goles que recibieron comentó. "Ellos tuvieron dos jugadas aisladas, tuvimos muchas situaciones en las que por centímetros no nos pusimos 2-0 y hubiese sido otro partido, pero hoy pudimos ganar por suerte".

Los rumores sobre su tobillo

Uno de los aspectos con los que se ha especulado desde que inició el Mundial es el estado físico de Lionel Messi por una supuesta dolencia que el número 10 arrastraría en el tobillo. Sin embargo, en la antesala al partido ante Arabia Saudita el futbolista dio declaraciones y aseguró que estaba en óptimas condiciones más allá de lo que se haya rumoreado. Luego, tras obtener los primeros puntos en el grupo C, volvió a referirse al tema: "El otro día se hablaba del tobillo y no tenía nada. Y al finalizar, casi a lo último, me lo doblé en serio. Parece a propósito, se dijo toda la semana, no tenía nada y en el último minuto del primer partido me lo doblé. Pero estaba bien, después entrené normal, a la par del grupo, en ningún momento entrené solo y hoy hicimos un esfuerzo que teníamos que hacer", dijo desmintiendo todo lo dicho con antelación.

Respecto de qué le dirá a sus compañeros en la antesala del partido con Polonia, expresó: "No podemos bajar los brazos ahora, tenemos todas finales y no podemos errar. Y la respuesta de la gente sabíamos que iba a ser así, nosotros también creo que le cumplimos. Llevamos mucho tiempo juntos de la mano y así es mejor, se consiguieron muchas cosas lindas".