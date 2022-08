Facu González cumplirá su sueño de vestir la Celeste mientras en Valencia Maxi Gómez le presentó a Cavani

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Yo sí que me siento uruguayo de verdad; la elegiría con los ojos cerrados", había dicho tres meses atrás Facundo González sobre su posibilidad de defender a Uruguay a nivel de selecciones, aunque también tenía a disposición jugar en el combinado español o italiano.

En esa misma entrevista a Ovación en mayo, el central uruguayo de 19 años, quien entrena con el primer equipo de Valencia, explicó el porqué de su decisión pese a solo haber vivido cuatro años en su país natal. “Aunque haya estado ahí cuatro años fue suficiente, me pegó la garra y en casa es imposible pensar otra cosa. Si al final la uruguaya es la que me llama, lo elegiría con los ojos cerrados”.

Facundo sufrió el amague de participar del Torneo COTIF L'Alcúdia que se llevó a cabo en España, porque en este momento estaba realizando la pretemporada con el primer equipo y el club no se lo permitió. De todos modos, el zaguero asistió a ver sus futuros compañeros y allí mismo se habló de la posibilidad de incorporarlo para el próximo torneo. Así que fueron por la aprobación de Valencia.

Esta vez habría luz verde para que González viaje en setiembre a Uruguay y cumpla su sueño de vestir la Celeste. El torneo amistoso se disputará en Maldonado durante ese mes y servirá de preparación para el Sudamericano de la categoría que se disputa en 2023.

"Me muero de ganas de estar ahí y de ponerme la Celeste", confesó Facundo a Ovación este martes, día en el que además vivió otra jornada inolvidable. Fue como cada día a entrenar, pero esta vez conoció a Edinson Cavani.

Edinson Cavani en su presentación como jugador de Valencia. Foto: valenciacf

El Matador, que fue presentado el lunes como nuevo jugador del club, aún no tuvo su primer entrenamiento con el plantel, pero fue espectador de la práctica del martes y estuvo charlando con Facundo. El encargado de unir a los compatriotas fue el otro charrúa, el delantero Maxi Gómez, quien está la espera de que se defina su futuro porque tiene posibilidades de dejar el Valencia.

"Maxi me lo presentó y le conté que me iba con la Sub 20. Me preguntó con quién jugábamos y todo. Súper buena gente, de verdad", sostuvo González de su primer encuentro con el salteño.

Esa fue la imagen del día en el complejo de Valencia, los tres jugadores de la selección, unidos por sus raíces, el amor por el mate, el asado y la garra charrúa. "Entre los uruguayos hay un feeling que no se tiene con todo el mundo", cerró diciendo Facundo González, que se prepara para medirse ante Uzbekistán, Brasil y Argentina en el Campus Municipal de Maldonado.