¿Quién es Fabricio Domínguez? El futbolista que está cerca de llegar a Nacional

Fabricio Domínguez es un futbolista uruguayo de 23 años que juega en Racing de Avellaneda y que se hizo conocido en Uruguay porque en la Copa Libertadores de 2020 remató el quinto penal en la tanda decisiva, y acertó, para eliminar del certamen al campeón vigente de ese momento, ni más ni menos que Flamengo.

Hoy es uno de los jugadores por los que Nacional está gestionando para incorporarlo, y es de los que está más cerca de llegar, dentro de las numerosas negociaciones que vienen haciendo los tricolores en este mercado de pases, ya con la conducción de Pablo Repetto.

Domínguez llegó este martes a Uruguay y viajó al este país para descansar en sus vacaciones. Le dijo a Ovación estar al tanto del interés de los tricolores, pero que todavía no tiene confirmada su llegada al equipo albo. Las gestiones la viene llevando adelante su representante porque la idea es que llegue a préstamo por un año, ya que con La Academia tiene contrato hasta diciembre de 2024.

Es un futbolista polifuncional, que en el inicio de su carrera jugó como enganche, aunque luego su posición natural se transformó en la de volante central mixto. En el último tiempo donde más jugó fue en el lateral derecho e incluso como volante por derecha, en las posición donde hoy Nacional tiene, por ejemplo, a Matías Zunino. En tanto, Armando Méndez es el lateral derecho que hoy tienen los tricolores ya que es factible que Angelo Gabrielli no siga y se está evaluando la situación de Mathías Laborda, quien podría emigrar y que pese a ser zaguero, puede jugar como lateral.

Después de estar un tiempo en las formativas de Nacional y de no tener los minutos que deseaba, un conocido de la familia lo llevó a probarse a Independiente. Una semana después, cuando veía que no avanzaba su situación en el rojo de Avellaneda, se fue a probar a Racing, donde gustó inmediatamente.

No fue fácil la adaptación para el joven uruguayo. "Estuve a punto de irme a Uruguay, mi vieja me llamaba para que siguiera, una semana la llamé y le dije que si no se resolvía me volvía porque la estaba pasando mal y estaba lejos de casa, dos días después me ficharon y comencé a jugar en la Academia”, relató Domínguez al programa partidario La Comu de Racing Club tiempo atrás. Es que al enterarse de la situación, Independiente le trancó su fichaje en el tradicional rival.

En 2019 Racing lo dio a préstamo a Tigre, donde fue compañero del zaguero uruguayo Gerardo Alcoba: "Con ‘Pipo’ Gorosito jugué de todo, de 4, de 8, de doble cinco, de 10, eso está bueno porque me da muchas variantes; en mi edificio vivían integrantes de la Secretaría Técnica de Racing y ellos me ayudaban con los movimientos que debía hacer”, agregó.

Posteriormente Fabricio Domínguez volvió a Racing y en la última temporada alternó en el equipo al punto que solamente fue titular en ocho de los 24 partidos en los que tuvo presencias y apenas en tres completó los 90 minutos.

"Mi mayor sueño es jugar la Copa del Mundo con Uruguay. Quedé como loco después de ver el Mundial de Rusia. Somos tres millones de habitantes pero nos las ingeniamos para dar pelea y me genera orgullo cómo juega la Selección. Mi mayor deseo es compartir un plantel con Suárez, Cavani, Godín. Ojalá algún día pueda vestir la Celeste”, concluyó en el programa partidario en una entrevista que le realizaron.

Hoy es una de los posibles fichajes de Nacional y de los que está más cerca de ponerse la camiseta de los tricolores para la temporada 2022.