Ex DT de Corea del Sur, que dejó el país por amenazas, compareció ante el Parlamento tras eliminación del Mundial

El expresidente de la Asociación de Fútbol de Corea (KFA), Chung Mong-gyu, y el exentrenador de la selección, Hong Myung-bo, comparecieron este jueves ante la Asamblea Nacional surcoreana, donde fueron sometidos a un intenso interrogatorio tras la eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial 2026.

Ambos comparecieron como testigos ante el comité de Deportes del Parlamento, en una audiencia convocada para investigar las presuntas irregularidades, la opacidad de la gestión de la entidad y los motivos del fracaso deportivo en la cita mundialista, según reflejan medios locales.

Tanto Chung, quien dimitió el 6 de julio después de llevar trece años al mando de la federación, como Hong, que renunció a su cargo a finales de junio tras el regreso del equipo a Seúl, expresaron sus disculpas públicas pero negaron las acusaciones de favoritismo y la falta de transparencia en sus gestiones.

El expresidente de la Asociación Coreana de Fútbol, Nam-moon-gyu (izquierda), y el exentrenador del equipo nacional de fútbol de Corea, Hong Myung-bo, asisten como testigos a una audiencia sobre asuntos pendientes de la Asociación Coreana de Fútbol.

"Tras haber hecho todo lo posible por el desarrollo del fútbol coreano durante mi mandato, pido disculpas sinceramente por las controversias y el decepcionante resultado en la Copa del Mundo", dijo Chung en su declaración inicial.

Por su parte, Hong también asumió su responsabilidad por el mal rendimiento deportivo, aunque defendió la legalidad de su nombramiento en julio de 2024.

"Cuando recibí la oferta, pensé que se habían seguido los procedimientos adecuados. Puede que la gente considere que la reunión cerca de mi casa careció de transparencia, pero nunca busqué ningún trato especial ni beneficio personal", afirmó el técnico, quien también desmintió las informaciones sobre un supuesto salario anual de 3.800 millones de wones (2,64 millones de dólares).

Supuesto trato favorable hacia graduados de la Universidad de Corea

Formación de la selección de Corea del Sur. Foto: Noushad Thekkayil/EFE.

Durante la sesión de este jueves los legisladores también cuestionaron a Chung por el supuesto trato favorable hacia graduados de la Universidad de Corea, algo que el expresidente de la KFA negó, argumentando que de los 25 seleccionadores nombrados bajo su mandato, solo uno pertenecía a esta universidad.

La audiencia parlamentaria ha tenido lugar tras la investigación iniciada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo sobre la gobernanza del fútbol surcoreano, a raíz de las quejas de una afición que exige responsabilidades por la mala actuación en el Mundial.

Corea del Sur quedó encuadrada en el grupo A, junto a México, Sudáfrica y República Checa. Fue eliminada en la fase de grupos, después de ganar por 2-1 a los checos y perder ante mexicanos y sudafricanos por idéntico marcador (1-0).

El plantel de la selección coreana fue recibido a su regreso de la eliminación mundialista con un ambiente hostil. Myung-bo, al que se definió como uno de los máximos culpables del mal desempeño tras dejar en el banco a Son Heung-Min en el último partido ante Sudáfrica en el que solo disputó 45 minutos, tuvo que ser escoltado y su presencia fue vetada en varias partes del país.

La crítica hacia él fue tan generalizada a nivel nacional que incluso el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, se expresó cruelmente sobre su figura: "Cuando se valora la lealtad por encima de la competencia, y se nombra a personas incompetentes para puestos de liderazgo, el resultado es prácticamente inevitable", dijo.

Con el paso de los días, la presión incrementó y las amenazas de muerte sobre el técnico se hicieron reiterativas a pesar de que ya había presentado su renuncia. Por motivos de seguridad, este decidió resguardarse en Estados Unidos.

Con información de EFE.