Eurocopa 2024: Bellingham rescató a Inglaterra y Eriksen volvió con un gol en el empate de Dinamarca

Agencia EFE

El salto de Jude Bellingham al Real Madrid lo ha dotado de una dimensión goleadora impensable no hace mucho para el centrocampista, hoy más un media punta que un medio, más un llegador imparable que un creador. Este domingo era su partido número 46 de la temporada en la que lleva 26 goles. En todo su paso por Dortmund y la selección (158 encuentros entre ambos antes de su incorporación al club blanco) sumó 25. Uno menos. En 112 duelos más.

'Hey Jude, Hey Jude', gritaban miles de ingleses cuando fue cambiado en el minuto 85, cuando dejó su sitio a un medio centro, Mainoo, porque Southgate veía todo en peligro en los instantes finales.

Porque Inglaterra ganó por su definición. No fue mucho más el equipo inglés, del que se esperaba mucho más. Cuando Gareth Southgate reveló su once, el mundo admiró impresionado. Foden, Bellingham, Saka y Kane. La sinfonía sonaba perfecta, nítida, imponente. En la cancha redujo tremendamente su volumen. Pero fue decisiva. Tres de ellos participaron del gol. Ni siquiera necesita jugar a un nivel alto para ser definitiva. Un valor incalculable. Vale para ganar a ciertos equipos. ¿Le basta para ser campeona de Europa?

Serbia 0-1 Inglaterra: resumen del partido

Del 12 de junio de 2021, en el minuto 43 del duelo en el estadio Parken de Copenhague contra Finlandia, al 16 de junio de 2023, en el minuto 17 del choque en el Stuttgart Arena frente a Eslovenia. Tres años y cuatro días después. Siempre fue su objetivo. "Desde el principio", dijo en la víspera. Volver a jugar en el torneo continental. Otro desafío cumplido.

Y, además, con un aspecto crucial. Ya no piensa demasiado en aquello Eriksen, que, superado el cuarto de hora, recién avisado su equipo con un derechazo desde lejos de Benjamin Sesko, transformó el dominio de la selección danesa en el sector más fundamental de todos, el marcador, cuando batió a Oblak, sin opción de poder hacer algo.

Recién en el comienzo del segundo tiempo fue cuando Eslovenia enseñó que podía empatar, pero se quedó ahí, en unos amagos, hasta que retomó el control Dinamarca que no sentenció por una intervención de Jan Oblak, enorme ante el remate de Hojlund en el área chica.

Y, después, lo lamentó. Primero lo avisó Sesko. Después recibió el empate: en el minuto 77, en un saque de esquina, un zurdazo en el rechace de Janza, un rebote y un gol que premió la insistencia de Eslovenia, que nunca ha ganado a Dinamarca, tampoco ha obtenido ningún triunfo en la Eurocopa, pero se siente lista para ir más allá en Alemania.