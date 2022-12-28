Especialistas medicina deportiva avisan del riesgo de lesión en mundialistas que llegaron a fases decisivas

El director ejecutivo del 'Professional Sport Team', grupo de médicos del máximo nivel del Centro de Excelencia FIFA Ripoll y De Prado, y exjefe de los servicios médicos del Sevilla, el doctor Juan José Jiménez, ha alertado del alto riesgo de lesión en el regreso de la competición de Liga para aquellos jugadores que han participado y llegado hasta las últimas fases del pasado Mundial de fútbol.

En declaraciones a Efe, Jiménez, que coordina un equipo de especialistas entre los que figuran los españoles Pedro Luis Ripoll, Mariano de Prado, el holandés Niek van Dijk o el finlandés Lasse Lempainen, entre otros, recordó que los mundialistas retomarán la Liga "con muchos minutos y de alta intensidad en las piernas tras haber disputado partidos que han demandado un gran desgaste físico y emocional".

"Estos jugadores, a corto plazo, no tendrán demasiados problemas porque llegan en buena forma, pero según avance la competición tendrán un mayor riesgo de sufrir una lesión que aquellos que han tenido descanso", avisó Jiménez.

En este sentido, Jiménez aseguró que los futbolistas que no han sufrido el desgaste del Mundial han podido hacer una especie de pretemporada y "necesitarán algo de tiempo para adquirir el ritmo de competición, por lo que a medio y largo plazo tendrán menos probabilidades de lesión que los que vienen del Mundial".

"Su riesgo estará a corto plazo si quieren adaptarse demasiado rápido a un ritmo elevado", añadió Jiménez, quien recordó que a diferencia de lo que sucede en verano los jugadores van a retomar la competición "con urgencias y exigencias". "Aquí no se parte de cero. Hay equipos con necesidades máximas que se juegan mucho desde el primer momento", avisó.

Por este motivo, el director del 'Professional Sport Team' considera "vital" que exista "comunicación y coordinación" entre "jugadores, cuerpo técnicos y cuerpos médicos de clubes y de las selecciones nacionales" para llevar a cabo "planes preventivos individualizados".

"Es fundamental cuantificar las cargas de trabajo de una manera más pormenorizada y esto va a exigir una importante monitorización de los jugadores con mayor riesgo de lesiones", argumentó Jiménez.

El doctor añadió que los jugadores cada vez están "más concienciados y son más profesionales", por los que son los primeros en conocer, detectar y alertar de las señales de alarma de emite su organismo.

"Las lesiones musculares serán las de mayor incidencia como consecuencia del cansancio o de una preparación no adecuada. La carga de partidos conlleva un factor de riesgo elevado", detalla el médico, quien reitera que la mejor forma de prevenirlas es con "comunicación entre el jugador y los servicios médicos y ajustando las cargas de trabajo cuando se detecte fatiga".

"Porque cuando un organismo entra en fatiga física no solo lo hace a nivel muscular, sino también en sus tendones o ligamentos de una rodilla, por ejemplo, y eso puede incidir en lesiones articulares", advirtió.