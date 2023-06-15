España derrotó 2-1 a Italia y jugará la final de la Liga de Naciones frente a Croacia

Un tanto de Joselu Mato en el minuto 88, aprovechando un rebote tras un disparo de Rodri Hernández, le dio el triunfo 2-1 a la selección española ante Italia y el acceso a la final de la Liga de Naciones 2023 ante Croacia en Róterdam el domingo.

Cuando el duelo se encaminaba al alargue, como en la primera semifinal entre Países Bajos y Croacia, Joselu firmó su tercer tanto en su tercer partido como internacional para dar el triunfo a España.

Yeremy Pino y Ciro Inmobile, de penal, habían marcado los goles en el primer acto. La selección española disputará su segunda final en tres ediciones de la Liga de Naciones.

La definición por el título será este domingo 18 de junio a las 15:45 horas en el Stadion Feijenoord que está situado en Róterdam.

Por su parte, Países Bajos e Italia se disputarán el tercer puesto desde las 10:00 horas.