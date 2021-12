Escándalo en Boca Juniors: molestia con tres jugadores por actos de indisciplina previo a un partido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Boca Juniors empató el martes sin goles en La Bombonera ante Newell's por la fecha número 23 de la Liga Profesional Argentina, que ya está en manos de River Plate. Sin embargo, en esta oportunidad, los focos quedaron puestos en los jugadores Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano, que en las horas previas al partido estuvieron envueltos en actos de indisciplina.

Cuando el entrenador Sebastián Battaglia habló sobre estos tres futbolistas, el argumento de "intoxicación" que utilizó para justificar su ausencia multiplicó las suspicacias.

"Es mentira que haya existido una pelea que involucre a Cardona, Villa y Zambrano. A veces hay que escuchar cada cosa que no se puede creer...", dijo Battaglia con cierto fastidio, después del empate en La Bombonera que mantiene a Boca fuera de la clasificación a la Copa Libertadores. Y lógico, porque después tuvo que agregar: "Sufrieron una intoxicación. Los tres cambios fueron producto de un malestar que tenían ellos. Zambrano incluso no hizo la entrada en calor porque no estaba en condiciones". Lo extraño del caso es que de un plantel de más de 30 futbolistas sólo tres quedaron atrapados por este contratiempo...



¿Qué pasó en realidad? Luego de la suspensión del partido, ocurrida el domingo a la noche por las intensas lluvias que complicaron el estado del campo de juego, el plantel tuvo libre buena parte del lunes. La "intoxicación" de Zambrano, Cardona y Villa comenzó a gestarse entre las 12 y las 22 del lunes, el plazo que tenían todos los futbolistas para regresar a la concentración para el partido reprogramado para el martes. Entonces empezaron a visibilizarse los problemas.

El retorno de los jugadores al hotel Intercontinental lo detonó todo. Los tres regresaron en condiciones físicas "no aceptables", confirmaron a fuentes del club a La Nación, y por eso Battaglia determinó sacarlos del equipo titular y que fueran al banco de los suplentes. En la intimidad descartan que el problema se haya generado con la alimentación en la concentración, porque en ese caso deberían haber sido más los jugadores "intoxicados". La realidad es que el resto del plantel y el cuerpo técnico no presentaron ningún inconveniente.



La vuelta a la concentración de los tres se dio de maneras diferentes. Cardona y Villa retornaron en el mismo horario e inmediatamente se advirtió que habían incurrido en un acto poco profesional. Respecto de Zambrano, algunos aseguran que el defensor peruano tuvo algún problema familiar por esta situación.



Villa y Cardona ingresaron en el segundo tiempo, por lo que el DT destacó "el esfuerzo que hicieron en esas condiciones para jugar en la parte final del partido". Sin embargo, se entiende que la determinación del DT tuvo dos intenciones: la lógica necesidad de conseguir un triunfo ante Newell’s para encaminar la clasificación a la Libertadores y la intención de apagar los rumores vinculados a problemas con los dos futbolistas colombianos y el defensor peruano.



Tan incómodo resultó todo para el DT que anunció los cambios de los tres jugadores en la charla técnica previa al choque con Newell’s. Aunque fue una sorpresa para algunos, futbolistas del peso de Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo o Lisandro López respaldaron la determinación de Battaglia. Incluso, algunas versiones indican que los más experimentados les recriminaron a estos jugadores la actitud que tuvieron y que la discusión fue elevada de tono, aunque sin llegar a golpearse.



Izquierdoz, que no estaba concentrado, se acercó hasta el hotel Intercontinental para hablar de esta situación. Muchas versiones indican que los reclamos no sólo estuvieron concentrados en lo que sucedió el lunes último, sino porque no es la primera vez que se "intoxican" estos futbolistas.



En este escenario, el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme se habría comunicado con los tres jugadores para tener saber qué sucedió. Les habrían hecho saber que la continuidad en el club estará muy observada, ya que son varias las situaciones delicadas en las que quedaron envueltos. A Cardona le pesa haber retornado después de tiempo tras la Copa América por irse a Colombia (y faltar entonces a los partidos de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro) y Villa afrontó denuncias de violencia de género, por las que estuvo separado del plantel momentáneamente. Zambrano tiene una lupa puesta sobre su futuro por su bajo rendimiento futbolístico.