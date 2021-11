Ernesto Dehl: "Si la resolución del TAS modifica posiciones, ¿quién se va a hacer responsable de todo esto?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue uno de los temas de la semana anterior: cómo terminaría la disputa de puntos entre Nacional y Cerro Largo por la presunta participación de Danielo Núñez, DT que estaba suspendido, en el empate 1-1 de la primera fecha. Finalmente, el fallo fue favorable para Nacional, que sumó en la recta final dos puntos más. Sin embargo, Cerro Largo anunció que iniciará un reclamo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). “Es una cuestión más de respeto y de dignidad hacia toda la gente que está en Cerro Largo, a su sociedad, a la afición deportiva, porque nosotros entendemos que los puntos que se ganan en una cancha, para perderlos en un escritorio tienen que haber elementos contundentes”, manifestó Ernesto Dehl, presidente del club, a Ovación.

La postura del conjunto arachán es que debiera existir un Tribunal Superior al de Apelaciones que pueda analizar este tipo de cuestiones y que, a su vez, evitaría recurrir a un organismo internacional. “Tenemos que recurrir al TAS, que tiene para nosotros un costo que oscila entre los 10.000 y 50.000 francos suizos (entre US$ 10.800 y 54.000)”. Esperemos tener un resultado favorable para demostrar que teníamos razón como tuvimos en primera instancia”, acotó Dehl.

Al ser consultado acerca de qué piensa del hecho de que en primera instancia el fallo le haya dado la razón a su club y luego la situación se revirtiera, acotó: “Es un tema netamente político, lo dijimos desde el principio: si se iba por el lado jurídico, Cerro largo no iba a tener problemas al respecto, ahora si se iba por el lado político nosotros no tenemos representantes en ningún tribunal y había dos personas muy estrechamente vinculadas a Nacional, y otro con una vinculación indirecta, entonces competíamos en un plano de desigualdad que no es bueno para dilucidar un caso de este tipo”, comentó.

Respecto de una futura evaluación del TAS, acotó: “Queremos ver qué sucede si la resolución del TAS modifica posiciones, ¿quién se va a hacer responsable de todo esto? Sin lugar a dudas el principal responsable es el Ejecutivo por no haber creado ese organismo superior que podría haber dilucidado aquí de forma rápida. Se ha dejado el fútbol a la deriva, no hay un gobierno presente, se dedica a lo internacional y el fútbol pasó a ser algo accesorio, entonces nos preguntamos para qué querían ocupar esos cargos, ser presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de un cargo tan importante, si no se van a dedicar a eso; el futbol necesita cambios imperiosos”.

Dehl se mostró gratificado por el apoyo que recibió de algunos clubes como Peñarol, Liverpool, Progreso, Fénix y Boston River, pero dijo que no se han dedicado a “sumar equipos” y que el reclamo lo van a presentar igual. “Ahora los vamos a pagar nosotros, pero después la AUF tiene que hacerse cargo porque en definitiva fue quien estaba omiso en la creación de ese órgano superior”, finalizó.