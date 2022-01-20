Liverpool ya incorporó cinco fichajes y ahora busca reforzar tres posiciones

MERCADO DE PASES

Jorge Bava, director técnico del negriazul, está conforme con la llegada de Carneiro y Vecino porque son delanteros "de mucha calidad" y pretende sumar un zaguero, un mediocampista y un extremo.

Liverpool está protagonizando un mercado de lujo, no tanto por la cantidad de incorporaciones, que quizá es escasa en comparación con otros clubes, pero sí por los nombres resonantes que se han sumado al plantel: Gonzalo Carneiro y Thiago Vecino son los dos grandes nombres. “Resuenan más Vecino y Carneiro porque son delanteros de mucha calidad”, manifestó Jorge Bava, DT del negriazul.

En el caso de Thiago contó que ya lo venían observando desde el semestre pasado, donde la salida a último momento de Juan Ignacio Ramírez no les había “dado margen” para ficharlo, pero ahora está contento de tenerlo. “Para mí es un gusto tenerlo”, acotó argumentando que es un artillero de jerarquía. “En los pocos minutos que jugó en Nacional tiene muy buenos minutos y confiamos mucho en él”, añadió el DT.

Con respecto al exjugador de San Pablo, señaló: “Lo de Carneiro es algo similar, viene del extranjero, le falta ritmo, pero viene muy bien físicamente, con muchas ganas; eso para mí es importante”.

Por otra parte, el equipo de Bava también logró sumar a Pablo González, quien fue la figura del Albion campeón que debutará en Primera División en la era profesional. “Encima es un jugador de la casa, hizo todas las inferiores aquí, ascendió a Primera y tiene una segunda oportunidad para vestir nuestra camiseta, estamos muy contentos con él”.

Con Agustín Cayetano y Axel Prado dentro del plantel, Ahora Bava busca la llegada de un zaguero, un mediocampista y un extremo.