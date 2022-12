El emotivo mensaje de Ronald Araujo tras la eliminación de Uruguay del Mundial de Qatar 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ronald Araujo integró la lista de 26 convocados de la selección de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 pero debido a que se estaba recuperando de una lesión no tuvo minutos en el equipo de Diego Alonso.

El zaguero del Barcelona tuvo que ser operado de una avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho tras sentir una molestia en el partido amistoso que la selección uruguaya disputó en setiembre frente a Irán.

Eso obligó a que los plazos se acotaran y por lo tanto era bastante previsible que el riverense llegara en buenas condiciones a la Copa del Mundo y ya estando en el torneo no logró tener minutos con la Celeste.

Gracias y perdón a todo nuestro pueblo uruguayo. Volveremos y les daremos muchas alegrías. Con fe que siempre hay revancha. Vamos Uruguay 🇺🇾💪 — Ronald Araujo (@RonaldAraujo_4) December 5, 2022

El equipo del Tornado quedó eliminado en la primera fase tras quedar en el tercer lugar del Grupo H por diferencia de goles y luego de abandonar Doha, Ronald Araujo se expresó en sus redes sociales.

“Se terminó el sueño mundialista. Triste por no poder ayudar a mis compañeros y a mi país dentro de la cancha. Le metí a más no poder desde el día uno de la lesión para estar y ayudar. Faltó muy poco, pero no se consiguió”, escribió el zaguero de 23 años.

“Gracias y perdón a todo nuestro pueblo uruguayo. Volveremos y les daremos muchas alegrías. Con fe que siempre hay revancha. Vamos Uruguay”, cerró diciendo el futbolista que ya se puso a disposición del Barcelona para volver cuanto antes a las canchas.