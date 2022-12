El 1x1 de los celestes en Qatar 2022: el mejor, los que salvaron y los que quedaron en deuda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección uruguaya se fue eliminada en primera fase del Mundial de Qatar 2022. La participación Celeste duró apenas tres partidos, mucho menos de lo esperado.

El equipo sumó cuatro puntos, quedó afuera por diferencia de goles favor y dejó la sensación que tenía plantel para pasar la zona arriesgando un poco más. El irregular arranque de torneo (empate con Corea y derrota con Portugal) lo dejó contra las cuerdas. El triunfo ante Ghana no alcanzó y le pasó factura a una selección que demoró demasiado en salir a proponer.

Individualmente hubo puntos altos: Rodrigo Bentancur, por ejemplo. El volante del Tottenham fue el punto más alto del equipo. Otros salvaron el examen y algunos quedaron en deuda desde lo futbolístico.

Diego Alonso utilizó 19 de los 26 futbolistas que llevó a Qatar aunque algunos de ellos tuvieron pocos minutos en cancha. La base fue casi siempre la misma. Hubo un par de destacados, unos cuantos rendimientos parejos y varios altibajos.



A continuación, un análisis del desempeño individual de los jugadores de la Celeste en Qatar 2022:

- Sergio Rochet: Jugó los 270’. Mantuvo el arco en cero contra Corea y Ghana. Ante los africanos incluso atajó un penal clave. Debut mundialista aprobado.



- Guillermo Varela: Entró un ratito en el debut y luego jugó los otros dos partidos completando 182’. Más cómodo en línea de cuatro que de cinco. Quedó enganchado y dejó habilitado a Ronaldo en el primer gol de Portugal. Alternó buenas y malas.

- Josema Giménez: Jugó los 270’. Fue inamovible en la zaga. Sin Godín en cancha, llevó la batuta en el fondo. Terminó muy alterado tras la eliminación. Aceptable rendimiento.

José María Giménez en el encuentro ante Portugal. Foto: Nicolás Pereyra.

- Diego Godín: Estuvo en los primeros dos partidos (180’). Disimuló su falta de rodaje. Una molestia física lo sacó del juego con Ghana. Lo positivo es que se despidió de la selección en cancha y compitiendo al más alto nivel. Metió un cabezazo en el palo en el debut.

- Mathías Olivera: Titular siempre. Jugó 255’. Fue de menos a más en el Mundial. No tuvo el rendimiento exuberante de las Eliminatorias, pero no desentonó. Hay lateral para varios años.



- Federico Valverde: Completó todos los minutos en cancha (270’). Casi mete un golazo en el debut. Indiscutible entrega y compromiso, pero lejos del rendimiento desnivelante que le vemos en el Real Madrid.

- Matías Vecino: Disputó 196’. Fue titular en los dos primeros partidos y luego entró ante Ghana. Lo condicionó las pocas sociedades que armó el equipo en la mitad de la cancha. Rendimiento irregular.



- Rodrigo Bentancur: Jugó 214’ hasta que se fue lesionado. El mejor de todos. Decisivo tanto en defensa como en ataque. Se puso el cuadro al hombro y dio una muestra de carácter cuando Uruguay más lo necesitaba.

Rodrigo Bentancur en el partido vs Ghana por el Mundial de Qatar 2022. Foto: Nicolas Pereyra.

- Facundo Pellistri: Completó 182’. Irregular debut ante Corea, pero muy buenos minutos contra Portugal y Ghana. Incisivo por la banda a pesar de venir sin rodaje. De los mejorcitos en un rendimiento general bajo.

- Giorgian de Arrascaeta: Jugó poco (108’), pero lo hizo bien. Entró un ratito con Portugal y le cambió la cara al equipo y ante Ghana puso los dos únicos goles de Uruguay en el Mundial. No se entiende por qué no ingresó antes.



- Darwin Núñez: Titular en los tres partidos (242’). Jugó muy lejos del área y eso lo perjudicó. En los dos primeros encuentros también lo asistieron poco. Su mejor rendimiento fue contra Ghana donde casi marcó un gol. Desaprovechado totalmente.



- Luis Suárez: Jugó 148’. Sin la potencia de antes, pero con la inteligencia y el hambre de siempre, demostró que si le generaban juego podía ser importante en este Mundial. Participó en los dos goles de De Arrascaeta.

Giorgian De Arrascaeta y Luis Suárez festejan el primer gol en Uruguay-Ghana por el Mundial de Qatar 2022. Foto:Nicolás Pereyra.

- Sebastián Coates: Jugó ante Portugal en línea de tres y contra Ghana en línea de 4. Algunos problemas para salir jugando, pero completando una actuación aceptable. Terminó el Mundial como 9 buscando el gol de la clasificación.



- Martín Cáceres: Disputó solo el primer encuentro ante Corea (90’). Casi no pasó al ataque como lateral derecho, pero controló bien a Son Heung-Min y ayudó a que el Faraón no pase ningún tipo de zozobra.

- Matías Viña: Apenas 15’ en cancha. Ingresó en los dos primeros partidos cuando Olivera ya estaba agotado físicamente. Dio una mano para darle oxígeno al equipo.



- Agustín Canobbio: Entró en los últimos 10’ contra Ghana. Era un partido para explotar con su velocidad los espacios que dejó el equipo africano, pero no resolvió bien las oportunidades que tuvo.

- Nicolás De la Cruz: Jugó solo 36’ entre los dos ratos que ingresó contra Corea y Ghana. Venía de ser el mejor en los amistosos y su rendimiento ilusionaba. Estuvo lejos del nivel que le conocemos.



- Edinson Cavani: Le hicieron un penal que ni el VAR sancionó ante Ghana y después poco más. Como al resto de los delanteros, le jugó en contra que les generaron poco juego. En total estuvo 123’ en cancha.

- Maxi Gómez: Otro que jugó poco, pero bien. Metió una pelota en el palo contra Portugal y casi anota con Ghana. Teniendo en cuenta las salidas de Suárez y Cavani su reaparición es una buena noticia. Jugó 28’.



No tuvieron minutos: Fernando Muslera, Sebastián Sosa, José Luis Rodríguez, Lucas Torreira, Manuel Ugarte y Facundo Torres. Ronald Araujo no participó porque no llegó a recibir el alta médica antes de la eliminación de Uruguay. El defensor se recupera de una avulsión del tendón del muslo derecho que sufrió el pasado 23 de setiembre en un amistoso con Irán.