El emotivo mensaje de Ignacio Ruglio al Indio Walter Olivera al verlo trabajar en Peñarol

Peñarol trabaja aprontando una nueva temporada y lo hace con Alfredo Arias al mando del plantel principal en Los Aromos, pero con varios ídolos del club colaborando y trabajando en la institución, algo que siempre pregonó el presidente Ignacio Ruglio desde que asumió en su cargo.

Y uno de los grandes referentes que tiene la historia mirasol es Walter Olivera. El Indio regresó al club luego de que Ruglio ganara las elecciones para trabajar cerca del plantel y desempeñarse también como Director de Relaciones Institucionales.

Palabras de aliento al plantel, consejos a los jugadores y transmitir los valores del club son algunas de las acciones que a diario lleva a cabo Olivera, un referente que sabe lo que es ser campeón de todo con Peñarol.

Es por eso que Ignacio Ruglio guarda una gran admiración por el Indio y así lo dejó saber en sus estados de WhatsApp luego de que en la lluviosa mañana de jueves lo viera trabajar en Los Aromos.

“Si un día alguien se cree algo que en realidad no es, solo basta con ir a Los Aromos y ver a diario imágenes así que nos regala un tipo que nos enseña a vivir a diario. La humildad no se actúa o se finge; sos humilde y terrenal si lo llevas adentro aunque seas Dios, o tenés aires de grandeza aunque no seas nadie. Último capitán en levantar una intercontinental; podría caminar mirando a todos adentro de Los Aromos y reírse de que ninguno hemos ganado nada acorde a la historia de Peñarol, pero decide enseñarnos con hechos la palabra HUMILDAD”, comenzó diciendo el mensaje del presidente mirasol.

“Guardando bajo lluvia las cintas del entrenamiento; GRACIAS INDIO, vos sos Peñarol. Gracias Dios por regalarme la posibilidad de haberlo conocido y trabajar con él a diario”, cerró escribiendo Ruglio.

Walter Olivera tiene 70 años y hoy disfruta de trabajar en Peñarol, club del que es hincha y en el que además fue campeón del Campeonato Uruguayo en siete oportunidades, y obtuvo la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1982 siendo el capitán del equipo aurinegro.