El velatorio de Pelé se realizará este lunes en el estadio de Santos, el club donde jugó más tiempo

El velatorio de Pelé tendrá lugar en el estadio del Santos el próximo lunes y sus restos mortales serán enterrados el martes 3 de enero, según informó este jueves el club en el que jugó la mayor parte de su carrera.

Los restos mortales de Pelé serán trasladados de Sao Paulo a Santos, ciudad situada a unos 80 kilómetros de distancia, en la madrugada del próximo lunes.

El féretro se ubicará en el centro de la cancha del estadio Vila Belmiro en el velatorio público, que tendrá lugar entre las 10.00 de la mañana del lunes y las 10.00 de la mañana del martes.

Al finalizar el velatorio, el martes 3 de enero, se realizará un cortejo por las calles de Santos, ciudad portuaria donde se consagró Pelé.

El cortejo pasará por la zona del Canal 6, donde vive la madre de Pelé, Celeste Arantes, que tiene 100 años de edad, antes de dirigirse al cementerio Memorial Necrópolis Ecuménica, donde será sepultado en una ceremonia reservada a los familiares.

Pelé falleció este jueves en el hospital de Sao Paulo en que estaba ingresado desde hacía un mes por un fallo multiorgánico causado por el cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2021.

